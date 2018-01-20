Ailesi, o kazanın tanıklarını arıyor!

İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi Ali Emre Fındık (21) yönetimindeki, kullandığı motosikletle TIR'a çarptıktan sonra hayatını kaybetti. Çok istediği motosikletini 1.5 ay önce hediye eden ailesi, kahreden kaza ile yıkıldı. Ali Emre'nin kendisi ölüme götüren hatayı yapmayacağına inanan ailesi, kazanın oluş nedeninin tam olarak aydınlatılmasını istedi ve sosyal medyadan o anlara tanıklık eden sürücülere, kendilerine ulaşmaları çağrısı yaptı

Kaza, geçen 5 Ocak'ta Kuzey Çevreyolu Ege Üniversitesi Hastanesi viyadüğünde meydana geldi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Ali Emre Fındık, 1.5 ay önce okuluna daha kolay gidebilmesi için ailesinin kendisine hediye ettiği motosikletini ilk bakımından aldı. Karşıyaka'dan Bornova yönüne giden genç, yönetimindeki 35 ECE 7162 plakalı motosikletle TIR'a arkadan çarptı. Kaza yerinde hayatını kaybeden Ali Emre Fındık, ailesinin ve sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.



RAPORA GÖRE ALİ EMRE KUSURLU



Kazadan sonra polisin tuttuğu rapora göre Ali Emre'nin hatalı olarak şerit değiştirdiği sırada TIR'a çarptığı ve bu yüzden hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Ancak ailesi, Ali Emre'nin kendisi ölüme götüren hatayı yapacağına inanmadı. Kazanın oluş nedeninin tam olarak aydınlatılmasını isteyen aile, bunun için de kazayı gören sürücüleri bulmak için harekete geçti. Aile üyeleri başta abla Canan Fındık olmak üzere hem kendilerinin sosyal medya hesaplarından hem de yüksek takipçi sayısına sahip olan hesaplardan görgü tanığı bulmak için çağrı yaptı.



"OĞLUM O HATAYI YAPMAZ"



Oğlunun çok dikkatli olduğunu söyleyen öğretmen baba Ali Ekber Fındık ise, "Ben oğlumun o hatayı yaptığına inanamıyorum. Bir araç mı sıkıştırdı, başka araç arkadan mı dokundu da TIR'a çarptı, bunlar bizim için soru işareti. Polis raporuna göre kusurlu oğlum tamam ama biz kusurlu olduğuna inanmıyoruz. Görenler bize ulaşsın" dedi.