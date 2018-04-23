Akpınar makamını ‘Dünya Çocuklarıyla’ paylaştı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamını Fevzipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Ece Akyazı’ya bıraktı. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği için farklı ülkelerden gelen ‘Dünya Çocukları’ da ziyarete eşlik etti

Küçük ‘başkan’; Başkan Akpınar, başkan yardımcıları ve bürokratlardan, belediye çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Diğer ülkelerden gelen arkadaşlarıyla sohbet etti. Çok büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Elif Ece Akyazı “Atatürk’ün bize armağan ettiği bu bayramı, sonsuza kadar yaşatacağız. O’na layık çocuklar ve gençler olarak Cumhuriyetimizi koruyacağımıza söz veriyoruz” mesajı verdi, Karşıyaka Belediyesi’nin çocuklara yönelik hizmetlerinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği için ilçeye gelen yabancı çocuklar da ‘makam’ heyecanını yaşadı.

“ATATÜRK’E MİNNET BORÇLUYUZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Bugün makam Elif Ece’nin ve dünya çocuklarının. Koltuklarımız da üzerinde yaşadığımız dünya da aslında sadece bugün değil, her gün zaten onların. Bunun bilinciyle, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yaşamaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Tüm dünya çocukları için daha güzel ve barış dolu bir dünya temenni ediyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. Bize bu bayramı hediye eden Ulu Önderimiz Atatürk’e minnet ve şükran borçluyuz” dedi.



Makamdaki törenin ardından Atatürk Anıtı’na çelenk kondu ve Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu’nda kutlama programı düzenlendi.