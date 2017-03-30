Alaçatı Ot Festivali'nin teması: Isırgan

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nin bu yılki teması, şifa kaynağı 'ısırgan otu' olarak belirlendi

6-9 Nisan arasında düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali'nde, her yıl bir ot, festivalin ana teması olarak belirlenirken, bu yılın ana teması ise, yararları oldukça fazla olan 'ısırgan otu' oldu. Çeşme Belediyesi tarafından festivalde dağıtılacak broşür için ısırgan otu hakkında bir tanıtım yazısı hazırlayan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bitki Genetik Kaynakları Bölüm Başkanı Dr. Ayfer Tan ve Dr. Saadet Tuğrul Ay, ısırganın eski çağlardan beri gıda, ilaç, kozmetik, boya, lif üretimi ve gübre olarak çok çesitli kullanım alanları bulduğunu belirtti.



YEMEK DE YAPILIYOR ÇAY DA



Isırganın yaprakları tek başına veya mevsime bağlı olarak diğer sebze olarak değerlendirilen otlar ile birlikte değerlendirildiği ifade edilen tanıtım yazısında, ısırgan otunun kullanımı ile ilgili şu bilgilere yer verildi:



"Taze yaprakları ve sürgünleri toplanıp ıspanak gibi yemeklik ve böreklik olarak ya da çiğken salatalara konularak, çorbalarda, bulgurlu yemeklerde, omletlerde, böreklerde, pide ve gözlemelerde, ekmeklerde ve çay yapımında da kullanılır. Isırgan otunun yaprakları kuru olarak da çorba ve çay yapımında değerlendirilir. Toprak üstü kısımlarının içerdiği flavonoit bileşikler, mineral maddeler ve lutein gibi karotenoit bileşikler nedeniyle diüretik etkisi vardır. Diüretik etkisi nedeniyle bitkisel çayların ve bitkisel ilaçların bileşimine girmektedir."



BİRÇOK RAHATSIZLIĞA İYİ GELİYOR



Tanıtım yazısında, ısırganın Türkiye'de de halk hekimliğinde yaygın bir şekilde kullanıldığına dikkat çekilerek, "Isırgan, halk arasında kanser, böbrek rahatsızlığı, solunum yolları rahatsızlığı ve öksürük tedavisi, saç dökülmelerini önleme, nefes darlığı, felç, tansiyon, mide ağrısı, romatizma, mantar enfeksiyonları, kemik erimesi, egzama, kadın hastalıkları, hipertansiyon, böbrek taşı düşürme ve hazmı kolaylaştırıcı olarak kullanıldığı tanımlanmıştır. Tohumlarından ise idrar söktürücü, şeker hastalığında, müshil, ateş ve bağırsak parazitlerini düşürücü olarak faydalanıldığı bildirilmiştir" denildi.



GÜBRE OLARAK DA, KOZMETİKTE DE KULLANILIYOR



Isırgan otunun gübre olarak da kullanıldığı belirtilen yazıda, "Isırgan otunun bünyesindeki mineral madde zenginliği, onun gübre olarak veya çiftlik gübresine katkı sağlayarak organik bitki yetiştiriciliğinin yanı sıra bazı bitki zararlılarına karşı koruma sağlamak amacı ile kullanılması yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Ayrıca, bir lif bitkisi olarak da binlerce yıllık bir kullanıma sahip olup, lifi belki de tüm bitkisel liflerin en uzunu ve en ipeksisidir. Isırganotu köklerinden sarı renkli boya elde edilmektedir. Kozmetikte en yaygın kullanım alanı ise saç dökülmelerine karşı hazırlanan şampuanların üretimidir" denilerek, kullanım alanlarının çeşitliliğine dikkat çekildi.



Alaçatı Ot Festivali için özel olarak hazırlanan broşürde, Ege Bölgesi'nde çoklukla yapılan ısırgan gözlemesi ile ısırgan otu salatası tariflerine de yer verildi

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