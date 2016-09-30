Haber Kaynağı: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu’nda geçen pazartesi sabahı bayrak töreninden sonra öğrenciler 'Andımız'ı okumak istedi. Ancak öğrencilerin bu girişimine tepki gösteren Okul Müdürü Rahmi Önder Karamustafaoğlu, "Kendinize gelin. Talimat almadan ne yapıyorsunuz. Talimat mı aldın? Dingonun ahırı mı burası? Devletin kurumunun işleyişini kimse bozamaz" dedi.Müdür Rahmi Önder Karamustafaoğlu hakkında, aynı okulda görevli, adının açıklanmasını istemeyen bir öğretmen tarafından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Türkiye Liseliler Birliği (TLB) ve Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri de Karşıyaka Adliyesi önüne geldi. Suç duyurusunda bulunulmasının ardından yapılan basın açıklamasını, TLB İzmir İl Yöneticisi Seyhan Karakaya okudu.Okul Müdürü Karamustafaoğlu'nun 'hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurdum ve organlarını aşağılama' suçlarını işlediğini savunan Karakaya, şunları söyledi:"Okul Müdürü Rahmi Önder Karamustafaoğlu'na cevabımızı veriyoruz. Ne bu okul, ne de bu vatanın tek karış toprağı dingonun ahırı değildir. Andımız'ı okuyan arkadaşlarımız bu vatanın geleceği olan Atatürkçü evlatlarıdır. Arkadaşlarımız, Cumhuriyet değerlerini savunmuşlardır. Karamustafaoğlu, 'Talimat mı aldınız?' demiş. Yıllardır Türk Gençliği'nin talimatı aldığı yer bellidir. Türk Gençliği talimatını, Gençliğe Hitabe'den, Andımız'dan, Bursa Nutku'ndan almaktadır. 15 Temmuz'da ülkemiz büyük bir felaketin eşiğinden dönmüştür. Bütün vatanseverler bu girişimin karşısında dik bir duruş sergilemiştir. Rahmi Önder gibi şahıslar bu birliği bu ruhu baltalamaktadır. Andımız Türk milletiyle, Türk bayrağı ile birleşmektedir. Andımız'da geçen hiçbir cümle, hiçbir kelime ayrıştırıcı değildir. Aksine bütünüyle birleştiricidir."