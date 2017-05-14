Anneler Günü'nde farklı kutlama

PARK Bornova Outlet Center'in Anneler Günü için üç nesli bir araya getirdiği etkinlikler büyük ilgi gördü. Anneanne ve anneler örgü örerken çocuklar boncuk dizdi

Anneanne ve babaanneler, anneler ve çocukları Anneler Günü dolayısıyla Park Bornova'da düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi. Park Bornova Outlet Center Genel Koordinatörü Aysel Öztezel, "Üç nesli bir araya getirmeyi ve onların bu özel ve anlamlı günü en keyifli şekilde geçirmesini hedeflediğimiz etkinliğimize ilgi gösteren İzmirlilere teşekkür ederiz" dedi. Öztezel, Buca Yaylacık Mahallesi’nden Marmaris’e geziye giderken Sakar Geçidi’nde trafik kazası nedeniyle hayatlarını kaybeden 24 İzmirli’ye rahmet, kederli aileleri ve yakınları ile tüm İzmirliler'e başsağlığı diledi. Öztezel, kaza nedeniyle. düzenlenen etkinlikte animasyonlar, müzik ve eğlence bölümlerinin kaldırıldığını bildirdi.