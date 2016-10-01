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    • Arsa mağdurları İzmir'de beyaz önlük giyip ruh çağırdı

    İzmir'in Balçova İlçesi'nde, varisleriyle birlikte 20 bin kişiyi bulan arsa mağdurlarının bir bölümü, Büyükşehir Belediyesi'nin kaçak yapılaşma olan alanlara kentsel dönüşüm projesi uygulamasına rağmen, kendi arsalarına imar hakkı vermediğini belirterek, bu durumu protesto etti

    01 Ekim 2016 Cumartesi 13:42
    Arsa mağdurları İzmir'de beyaz önlük giyip ruh çağırdı
    Arsa sahiplerinin avukatı Mustafa Kemal Turan, basın açılmasında temsili olarak, İzmir'in işgali sırasında Yunan yetkililerle işbirliği yaptığı bilinen eski belediye başkanı Hacı Hasan Paşa'nın ruhunu çağırıp, yaşadıklarını onunla da paylaştı.

    Kamuoyunda Balçova arsa mağdurları olarak bilinen vatandaşlar, 5 bin arsa için imar planlarının yapımı sırasında haksızlıklar olduğu gerekçesiyle, 11 yıl önce hukuk mücadelesi başlattı. Arsa mağdurları, davayı taşıdıkları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de tazminat alma hakkını elde etti. Arsa mağdurları son olarak kendi arsalarına yakın bölgedeki Limontepe'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmesine tepki gösterdi.

    Büyükşehir Belediyesi'nin kaçak yapılaşmanın olduğu semtte kentsel dönüşüm projesi uyguladığını; kendilerinin bu tür yapılaşmaya izin vermedikleri arazilerine imar verilmediğini belirterek buna tepki gösteren arsa mağdurları, Konak Meydanı'nda buluştu.

    BEYAZ ÖNLÜK GİYİP RUH ÇAĞIRDILAR

    Arsa sahipleri adına basına açıklaması yapan avukat Mustafa Kemal Turan, yaşadıkları mağduriyetlere tepki gösterdi. Basın açıklamasında protestocuların da katılımıyla temsili ruh çağırma seansı düzenlendi. Avukat Mustafa Kemal Turan, İzmir'in işgali sırasında Yunan yetkililerle işbirliği yaptığı belirtilen eski belediye başkanı Hacı Hasan Paşa'nın ruhunu çağırıp yaşadıklarını temsili olarak onunla da paylaştı. Bu arada arsa mağdurları, Hacı Hasan Paşa'nın fotoğrafının, Büyükşehir Belediyesi'ndeki eski başkanlar köşesinden kaldırılmasını istedi.

    Avukat Mustafa Kemal Turan, "Burada herşeyden acısı şudur ki, belediyenin 'Bedelini belediyeye yatırana 300 metrekare imarli arsa vereceğiz' resmi çağrısı üzerine belediyeye parasını yatıran ve bu yatırılan paralarla Balçova'nın teleferiği, barajı yapılmasına rağmen 40 senedir bu insanlar imar haklarını elde edememişlerdir. Ama aynı belediye tamamen kaçak yapılaşma içindeki alana kentsel dönüşüm adı altında imar hakkını vermiştir. Yani hukuka ve kanunlara uyan, ahlaklı vatandaşlar açıkça 'salak' yerine konmuştur. İmar Kanunu'na aykırı hareket ederek kaçak yapılaşma yapanlar ise kentsel dönüşüm şemsiyesi içinde adeta ödüllendirilmiştir. Bu açıkça haksızlıktır. Biz 'kentsel dönüşüm yapılmasın' demiyoruz. Kentsel dönüşüm yapılsın ama bu arada 40 senedir hiçbir imar kanunu maddesini ihlal etmeden bekleyen vatandaş, 'kentin en salağı' yerine konmamalıdır. Öncelikle onların hakkı verilmelidir" dedi.

    Arsa mağdurları daha sonra toplu olarak CHP Genel Sekreteki Kamil Okyay Sındır'a, sorunlarının çözümü için mesaj attı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Balçova, Arsa Mağdurları

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