Ata Anı Evi’nde “Ortak Akıl” buluşması

Bornova Kent Konseyi, Gençlik ve Kadın Meclisleri Yürütme Kurulu ortak toplantısı Belkahve’deki Ata Anı Evi’nde yapıldı.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın 4.5 yıldır aralıksız sürdürdüğü “ortak akıl” buluşmaları Kent Konseyi ile devam etti. Belkahve’deki Ata Anı Evi’ndeki buluşmaya Bornova Kent Konseyi, Gençlik ve Kadın Meclisleri yürütme kurulu üyeleri katıldı. Buluşmada, Bornova Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayten Ayşen Kaya Başkan Atila’ya sağladığı katkılardan sonra da plaket de sundu.

Kente hep birlikte hizmet ettiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Sizleri bu tarihi mekanda ağırlamaktan büyük bir gurur duyuyorum. Sizler kentimizin hiçbir karşılık beklemeden hizmet eden gönüllü çalışanları olarak çok önemli bir işve görüyorsunuz. Biz kentimizi ‘ortak akıl’ ile yönetme ilkesine çok özen gösteriyoruz. Kentimizdeki tüm oda ya da derneklerle bu anlamda bir araya gelip fikir alışverişi yapıyoruz. Bir kişinin kararı değil, olabildiğince fazla katılımla alınan kararlar halkta karşılığı olan projelere dönüşüyor” dedi.

Bornova Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayten Ayşen Kaya da, ilçede çok iyi bir kenetlenmenin olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Başkan Olgun Atila bize her zaman destek oldu. İlettiğimiz tüm konularla ilgili çözümler üretti. Başta Başkan Atila olmak üzere tüm belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber çok güzel işler başarıyoruz. Birlikteliğimizden doğan sinerji ile çok güzel işler çıkıyor. Kentimizin yaşam kalitesinin artması için bu ortak akıl toplantıları çok önem taşıyor.”

Toplantıda; Kent Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr Oktay Pamuk, Kadın Meclisi Başkanı Raziye Sarısaltık ve Gençlik Meclisi Başkanı Hüseyin Ozan Altın da Başkan Atila’ya sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.