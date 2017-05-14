Ata'nın çiçekleri annesine sunuldu

ULU Önder Atatürk'ün Karşıyaka'ya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım'ın kabri, Anneler Günü'nde oğlunun mezarında yetişen çiçeklerle bezendi. 10 Kasım'da Anıtkabir'in bahçesine dikilen çiçekler, Çankaya Belediyesi tarafından Karşıyaka'ya getirildi ve törenle Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na konuldu

Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda yetiştirdiği kasımpatıları, Atatürk'ün 78'inci ölüm yıldönümünde Anıtkabir'e götüren ve mozoleye koyan Karşıyaka Belediyesi, 'Ata ve Ana'yı bir kez daha çiçeklerle buluşturdu. Bu kez, 10 Kasım'da Anıtkabir'in bahçesine dikilen çiçekler Karşıyaka'ya getirildi. Anneler Günü'ne anlam katan bu tören, 08.30'daki kortej ile başladı. Ellerinde çiçekler ve Türk Bayrakları ile belediye önünde buluşan Atatürk sevdalıları, bandonun marşları ve alkışlar eşliğinde Zübeyde Hanım'ın Anıt Mezarı'na yürüdü. Kortejin en önünde ise başkan eşleri ve anneler yer aldı. Anıtkabir'den getirilen çiçekler, duaların ve İstiklal Marşı'nın okunması ile saygı duruşunun ardından, 09.05'te törenle Zübeyde Ana'nın kabrine sunuldu, duygu seli yaşandı. Yürüyüşe ve törene Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Sözcüsü Fatma Dayıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, tören için Çankaya'dan gelen 300 kişi ile İzmir ve Karşıyaka'dan yüzlerce Atatürk sevdalısı katıldı.Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'ndaki törenlerde, Karşıyaka Belediyesi ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği'nin düzenlediği 'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' yarışmasının sonuçları da açıklandı. Zübeyde Anne için kaleme aldıkları duygu dolu mektupları okuyan öğrencilere Nutuk armağan edildi. 30 yıl önce Zübeyde Anne için şiir yazan ancak henüz anıt mezarı ziyaret etmemiş olan 87 yaşındaki Nezihat Karamemiş de Karşıyaka Belediyesi'nin onur konuğu olarak törene katıldı ve şiiri okundu. Ayrıca özel eğitim gören Kemal Bolduk da törenin onur konuğu oldu.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Zübeyde Hanım, Ulu Önder Atatürk'ün bizlere en büyük emanetidir. Karşıyaka, bu kutsal emanetin yalnızca mezar yeri değil, Cumhuriyet'e ve onun değerlerine sahip çıkmanın eşsiz simgesidir. Son günlerde, insanlıktan nasibini almamış karanlık zihniyetin sözcüleri, Büyük Öndere ve annesine en aşağılık yaklaşımlarla hakaret ederken, lanetlenmeyi ne kadar hak ettiklerini bir kere daha kanıtlamışlardır. Böyle bir süreçte, her anne, bir Zübeyde Hanım duyarlılığıyla davranmak zorundadır. Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, genciyle Karşıyaka'nın sözü bellidir; Siz ne bizi, ne ülkemizi, ne de Cumhuriyetimizi asla teslim alamayacaksınız. Yüreğinde annelik duygusu taşıyan tüm kadınlarımızın Anneler Günü kutlu olsun."