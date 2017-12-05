Atatürk'e tarihi mekanda teşekkür

Bornova'nın kadın muhtarları Belkahve'deki Ata Anı Evi'nde bir araya geldi. Kadın Muhtarlar kendilerine pek çok Avrupa ülkesinden bile önce 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme hakkını veren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk'e burada teşekkür etti

Atatürk'ün 9 Eylül 1922'de İzmir'in Kurtuluşu öncesi kenti ilk defa gördüğü ve kahve içtiği Belkahve'de Bornova Belediyesi'nin kurduğu Ata Anı Evi özel bir buluşmaya sahne oldu. Bornova'nın kadın muhtarları Belkahve'deki Ata Anı Evi'nde bir araya geldi. Kadın Muhtarlar kendilerine pek çok Avrupa ülkesinden bile önce 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme hakkını veren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Atatürk'e burada teşekkür etti. Ata Evi'ni gezen kadın muhtarlar kurtuluş yıllarını anlatan filmi de izledi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da Bornova'nın kadın muhtarlarını yalnız bırakmadı.



Tarihi noktada tarihi teşekkür



Bornovalı kadın muhtarlar adına konuşan Atatürk Mahallesi Muhtarı Pakize Namdar da 5 Aralık 1934'ü hatırlatarak, 'Bize bu hakkı 83 yıl önce hediye eden önderimiz Atatürk'e Belkahve'deki tarihi noktada teşekkür etmek istedik. Ata Anıevi'nde bu amaçla bir araya geldik. Atamız her konuda olduğu gibi bu konuda da bize öncülük etti. Bornova Belediye Başkanımız Olgun Atila'ya ve emeği geçen herkese Ata Anı Evi gibi muhteşem bir eseri kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz' dedi.

Atatürk'ün Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden bile önce Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanıdığını ifade eden Başkan Atila, '5 Aralık 1934 kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verildiği gün bizim için çok değerli. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği bu haklar sayesinde bu gün kadınlarımız ülke yönetiminde sahibi. Bornova'da 6 kadın muhtarımız ve Belediye Meclisi'nde 7 kadın meclis üyemiz var. Bu sayının artmasını çok istiyoruz. Ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz' dedi.



Kadınlar yönetime katılıyor



Bornova Belediyesi, kadının sosyal yaşamda hak ettiği yeri alması için düzenlediği etkinlikler, eğitimler ve sağladığı olanaklarla önemli adımlar atıyor. 5 Aralık 1934'te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimiyle pek çok Avrupa ülkesinden bile önce seçme ve seçilme hakkını kazanan kadınlar, Bornova'da da söz sahibi oluyor. Bornova Belediye Meclisi'nde 7 kadın üye görev yaparken, ilçedeki 6 mahallenin muhtarlığını da kadınlar yürütüyor. Ayrıca Bornova Belediyesi'nin kadınlara yönelik okuma yazma kursu çalışmalarında da devam ediyor.

