Atatürk Mahallesi'nin yeni pazar yeri

Bornova Belediyesi'nin, bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda projelendirdiği Atatürk Mahallesi pazaryeri ve sosyal tesisleri inşaatı tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapılan alan yakın zamanda açılacak.

Ayça Yeriş - Atatürk Mahallesi'nde yaşayanların talebi üzerine projelendirilen ve geçen yıl temeli atılan Atatürk Mahallesi Pazaryeri'nin inşaatı tamamlandı. Bornova Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sayesinde hızla ilerlerleyen pazaryerinin çevre düzenlemesinin de tamamlanmasının ardından en yakın zamanda hizmete açılacak. Proje tamamlandığında pazaryerinin içinde vatandaşların sosyal yaşamı için kafeterya, çocuk oyun alanı ve çok amaçlı salon da yer alacak.

İstekler doğrultusunda planlandı

Atatürk Mahallesi 928 sokak üzerinde yer alan alanda yapılan pazar, 2 bloktan oluşacak. A Blok olarak kullanılacak bölümü 970 metrekare ve kot farkıyla birlikte üç katlı olacak. İlk katında kafeteryanın bulunacağı binanın ikinci katı kafeterya asma katı olarak kullanılacak. Üçüncü katta ise 250 kişilik çok amaçlı salon bulunacak. A Blok'ta bölgedeki kadınların istekleri doğrultusunda spor salonu da yapılacak. Pazaryeri olarak kullanılacak B Blok ise 1700 metrekare alana oturtulacak. Alan üzerine kurulacak pazarda 96 tezgah bulunacak. Bu blokta çocuk oyun alanının yanı sıra zabıta odası, ölçü tartı odası, çay ocağı gibi bölümler de yer alacak.

Yaşlılar için evde bakım hizmeti

Sağlık alanında yaptığı çalışmalarla hem vatandaşlarını bilinçlendiren hem de ihtiyaç sahibi olanların yardımına koşan Bornova Belediyesi, örnek olmaya devam ediyor. Eğitimden sağlık panellerine, hasta nakil ambulansından Evde Bakım Hizmetlerine kadar bir çok çalışma yapan belediye evde yaşlı bakımında da her geçen yıl hizmet kalitesini arttırıyor. Sosyal belediyecilik uygulamaları arasında yer alan hizmette 2014-2018 yıllarında 40 bin 728 kez ev ziyareti gerçekleştirildi. Evde yaşlı Bakım Hizmetleri kapsamında Bornova sınırları içinde yaşayan ve evinden dışarı çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya olmayan 60 yaş üzerindeki yatağa bağımlılar, yoksullar ile kimsesizler düzenli olarak ziyaret ediliyor. Hemşireler tarafından periyodik olarak randevulu şekilde düzenlenen ziyaretlerde yaşlıların ya da hastaların tansiyon, kan şekeri ve kolestrol ölçümleri yapılarak takip altına alınıyor. Ayrıca yaşılıların saç traşından ağız ve diş sağlığına kadar her türlü ihtiyaçları da ekibin içinde bulunan bir berber ve diş hekimi tarafından karşılanıyor.

2 ambulansla hizmet

Belediyeye bağlı olarak hizmet veren Özgül Gündüz Halk Sağlığı merkezi içinde bulunan hemşire, hekim ve yaşlı bakım elemanlarından oluşan ekipler hizmet kapsamında sadece yaşlılar değil gebe, lohusa, bebek, çocuk bakımı, ağız ve diş sağlığı hizmetleriyle de ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyor. Ayrıca Belediye bünyesinde bulunan 2 adet Hasta Nakil Ambulansı vatandaşların sağlık kurumlarına rahat ulaşabilesi için çalışırken, bireysel danışmanlık hizmetleri ve diyetisyen hizmetide Bornovalılar için yapılan çalışmalar arasında yer alıyor.