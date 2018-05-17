Ateş savaşçıları yeşil sahada ter döktü

İzmir’in gözüpek itfaiyecileri, görevi başında şehit düşen mesai arkadaşları adına düzenledikleri futbol turnuvasında hem hırs ve mücadelenin hem de dayanışma ve centilmenliğin en güzel örneklerini verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sosyal dayanışma etkinlikleri kapsamında bu yıl ikinci kez futbol turnuvası düzenledi. 13 takımın yer aldığı turnuva, İzmir İtfaiyesi’nin geçen yıl görev başında yitirdiği Muhammer Kahramantürk ve 2011 yılında şehit düşen Ozan Avşar ile tüm itfaiye şehitleri adına yapıldı. Takımlar geçtiğimiz ay görev sırasında şehit düşen İstanbul İtfaiyesi eri Taner Çebi'yi de unutmayarak maç öncesi antrenmanlarını, üzerinde onun fotoğrafı bulunan tişörtlerle yaptı.

Ekip ruhu her yerde

Yaş kategorilerine göre ayrılan turnuvaya 140 sporcu katıldı. Görevleri sıraında birbirlerine sırtlarını dayayarak canlarını emanet eden kahraman itfaiyeciler, ne kadar iyi bir ekip olduklarını halı sahadaki mücadeleleriyle de gösterdi. 26 maçın oynandığı turnuvanın şampiyonu “Merkez 3.Posta Holiganlar Takımı” oldu. Şampiyon ekip kupasını, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe’nin elinden aldı. Turnuvanın ikincisi “Merkez 2. Posta Takımı”na ödülünü Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, üçüncü “Merkez 1. Posta Takımı”na ise İtfaiye Dairesi Başkanı Özgür Ozan Yılmaz verdi.

Turnuvanın "en centilmen takımı" Güney Bölge, en iyi kalecisi ise 3. Posta Holiganlar kalecisi Serdal Felek oldu. Gol krallığı yarışında ilk sırayı attıkları 18’er gol ile Holiganların oyuncusu Samican Duru ve 2. Posta takımından Murat Can Ceviz paylaştı.