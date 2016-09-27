Avrupalı belediyeleri daha sürdürülebilir ulaşım tedbirlerini uygulamaya ve geliştirmeye teşvik etmek ve toplumu otomobile alternatif taşıma yöntemlerini kullanmaya yönlendirmek amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, İzmir’de bir de panel vardı. Türkiye'den sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katıldığı hafta çerçevesinde, ulaşım alanında uluslararası üne sahip uzmanların katıldığı “Akıllı ve Sürdürebilir Ulaşım Paneli” düzenlendi.



Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki panelin açılışında konuşan Avrupa Birliği Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı Virve Vimpari, Türkiye'den organizasyona katılan tek kent olan İzmir'i bu alandaki çalışmaları nedeniyle örnek gösterdiklerini söyledi. Avrupa kentlerinde yaşanan trafik sorununun maliyetinin 100 milyar Euro'ya ulaştığını belirten Vimpari, şunları kaydetti:



“İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarını Avrupa Hareketlilik Haftası'na son yıllardaki düzenli katılımları nedeniyle tebrik etmek istiyorum. Sürdürülebilir kentsel ulaşımı hayata geçirmek için çaba harcadığınızı biliyoruz. Sürdürülebilir kentsel ulaşımı hazırlamak için AB Delegasyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu çabalarını desteklemektedir. Bu amaçla Dünya Bankası ile bir anlaşma imzalamakta ve bu anlaşma altında İzmir için sürdürülebilir kentsel ulaşımın temellerinin atılmasına yönelik mali ve uzmanlık desteği vermekteyiz.”





Çevreci ulaşım yaygınlaşıyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ ise İzmir'de sürdürülebilir ve çevreye duyarlı ulaşım yöntemlerinin kullanılması adına gerçekleşen yatırımları anlattı. Raylı sistemin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya ulaşımının kolaylaştırılması gibi unsurların sürdürülebilir ulaşımın üç önemli ayağını oluşturduğunu dile getiren Tunçağ, İzmir'de bu yönde önemli mesafeler alındığını söyledi. Raylı sistemin 11 km'den 130 km'ye çıktığını, kısa sürede 180 km'ye ulaşılacağını vurgulayan Muzaffer Tunçağ, metro ve İZBAN'da günde 600 bin kişinin taşındığını ifade etti. Tunçağ, 2017 yılının ilk aylarında ise Karşıyaka tramvayının devreye gireceğini belirterek, “Kentteki bisiklet ağı 120 km'ye çıktı, deniz ulaşımı yeni gemilerle yaygınlaştırıldı. İlk etapta 20 adet olarak alımı yapılan e lektrikleri otobüslerin sayısı ise 400'e çıkacak” diye konuştu.





İzmir farkı



Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen, moderatörlüğünü Prof. Dr. Serhan Tanyel'in yaptığı "Sürdürülebilir Ulaşım" panelinde ise konuşmacılar Prof. Dr. Haluk Gerçek, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Marianne Weinreich ve Paolo Pinzuti, dünya ve Avrupa'dan örneklerle ulaşım konusunda görüşlerini paylaştı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2002 yılından bu yana Avrupa’nın bir çok kentinde her yıl Eylül ayında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında, ‘‘İzmir Otomobilsiz Kent Günü’, ‘Kordon’da açık hava film gösterimi’, ‘Bisikletli Akrobasi’, ‘2-5 Yaş Tay Tay Bisiklet Yarışı’ ve ‘Otizmli Çocuklara Bisiklet Sürüş Eğitimi’ gibi birbirinden renkli etkinliklere imza attı.



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