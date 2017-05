Avrupalı ünlüler estetik için İzmir'i tercih ediyor

AVRUPALI televizyon yıldızı ve model Chloe Khan ve "Ex On The Beach" yıldızı Jemma Lucy İzmir'de estetik operasyon geçirerek, Brezilya poposu yaptırdı ve bel incellti

Yurt dışında yaşayan ünlülerin bazılarının yaptırdıkları estetik ameliyat veya girişimlerin bilinmesini istemediklerini belirten Estetik Cerrah Op.Dr. Ali Üçkan, “Bilindiği üzere tüm dünyada estetik ameliyatlara her geçen gün talep artmakla birlikte vücut şekillendirme ameliyatlarında çok daha fazla bir artış söz konusu. Popo estetiği ağırlıklı olmak üzere estetik yaptırmak isteyen Avrupa'daki ünlüler hem iyi bir sağlık merkezi arayışında hem de bazen ameliyat olduklarının medyada duyulmasını ve bilinmesini istemiyorlar. Hasta mahremiyetine verdiğimiz önemin yanında önceki başarılı sonuçlar da bu tercihde etkili oluyor" dedi. Yurt dışında moda olan popo estetiği ameliyatını olmak için yurt dışından hastalarının geldiğini anlatan Dr. Üçkan, “Özellikle İngiltere'den çok sayıda hasta başvurusu alıyoruz. İngiltere'de ve Avrupa'da tanınan isimler ameliyat olmaya geliyor. Gerek sosyal medyada gerekse televizyonda şov programlarına katılan bir çok şarkıcı, oyuncu ve sanatçı var. Bu grupta yer alan medyatik isimlerden daha çok geliyor' dedi. Ameliyat olmaya gizli gelen ünlülerin de olduğunu ifade eden Dr. Üçkan, “Çünkü bu hastalar vücutlarındaki değişikliğin sebebinin ameliyattan dolayı olduğunun bilinmesini istemiyor. Her ne kadar gizli gelseler de döndüklerinde yakın çevrelerine bizi tavsiye ediyorlar" diye konuştu. Ameliyatlar için çoğu kez gizli gelinmediği ifade eden Üçkan 'Bazı hastalar için, 'ben yurt dışında estetik ameliyatı oldum' demek de reklam sayılıyor" şeklinde konuştu.





Ülkemizde çok bilinmemesine rağmen popo estetiğinde gelinen noktanın gayet iyi bir seviyede olduğunu belirten Dr. Üçkan 'Popo estetiği ülkemiz için çok yeni bir kavram. Dünyada plastik cerrahi trendi artık vücut şekillendirme yönüne doğru ilerlemekte. Son zamanlarda giderek artan spor salonlarında aynadan yapılan özçekimlerin çoğunda yüz bile görünmüyor neredeyse. İnsanlar dinamik, kıvrımlı ve belirgin vücut hatlarına sahip olmak için uğraşıyorlar. Popo estetiği denilince sadece popo büyütmek olarak düşünmemek gerek. Daha şekilli, çıkıntılı ve ince bir bel ile uyumlu bir görüntü sağlamak sanıldığı kadar kolay olmuyor. Spor ve beslenme de çok önemli ancak genetik olarak ulaşılabilecek sınırlar var. Plastik cerrahi olarak bu konuda hızlı bir ilerleme kaydedildi ve İzmir'in gelecekte bu konuda daha çok tanınacağına inanıyorum" dedi.

