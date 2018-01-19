Aynı okuldaki 33 ikiz, 1 üçüz karnelerini aldı

İzmir'de, 2017- 2018 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısında, 850 bin öğrenci karne aldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, özel eğitim merkezinde, çocukların karne sevincine ortak olurken, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de aynı okulda öğrenim gören 33 ikiz ile 1 üçüzün karnelerini verdi

Buca’daki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu’nda eğitim gören 33 ikiz ve bir üçüzün karne sevinçleri ikiye katlandı. 2017-2108 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi nedeniyle düzenlenen törende, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday olan okulda hem karne alan öğrenciler hem veliler hem de öğretmenler heyecanlarıyla görülmeye değerdi.





İzmir’in Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu’nda Okulda düzenlenen törende, öğrencilere karneleri İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Buca Kaymakamı Fecri Fikret Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can dağıttı.



Guinness’e adayız

Öğrenciler zaman zaman karıştırılıyor

İzmir Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi törende karnelerini verdiği ikizleri tek tek sarılıp öptü. Yahşi karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada 850 bin öğrencinin eğitim gördüğü İzmir'de bugün velilerle birlikte karne mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ‘Okulda 33'ü ikiz bir de üçüz çocuğumuz eğitim görüyor. Eşine az rastlanır durumu dünyaya duyurmak için Guinness Rekorlar Kitabı'na girme başvurusu için okulumuza her türlü desteği vereceğiz’ dedi.Toplam 1400 öğrencinin eğitim gördüğü Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'nda ikiz ve üçüz kardeşlerin bazıları aynı sınıfta, bazıları ise farklı sınıflarda eğitimlerini sürdürüyor. Genellikle yan yana oturan çocuklar, benzerlikleri dolayısıyla zaman zaman hem öğretmenleri hem de arkadaşları tarafından karıştırılıyor.