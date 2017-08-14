Ayrancılar'a 17.3 milyon TL'lik yatırım

Torbalı ilçe merkezinde 46.7 milyon liralık tarihi yatırımla şebeke yenileme çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, şimdi de ilçenin yoğun yerleşim yerlerinden biri olan Ayrancılar Mahallesi’nin alt yapı sorununa el attı. Ayrancılar'da kaçaklara neden olan eski asbestli içme suyu şebekesi, uzun ömürlü ve basınca dayanıklı borularla yenilenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2004 yılından bu yana Torbalı’ya 135 milyon liralık yatırım yaparak pek çok önemli alt yapı sorununu çözdü. 7.2 milyon liralık yatırımla Torbalı arıtma tesisi, 5,1 milyon liralık yatırımla da Ayrancılar-Yazıbaşı atık su arıtma tesisleri hizmete alındı. 46 su kuyusu açılarak Torbalı’nın susuzluk sorunu çözüldü. 368 kilometre uzunluğunda içme suyu ve 196.5 kilometrelik kanal şebekesi döşendi.





99 kilometrelik hat yenileniyor



46.7 milyon liralık yatırımla ilçenin 1970’lerden kalma içme suyu şebekesini de yenileme çalışmalarını sürdüren İZSU, son olarak Ayrancılar Mahallesi’nin eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu hatlarını yenilemek için harekete geçti. İhale süreci tamamlanarak firma ile sözleşme imzalandı. Önümüzdeki günlerde başlayacak ve 17 milyon 334 bin liraya mal olacak yatırım 600 günde tamamlanacak. Yatırım kapsamında 99 kilometre PVC şebeke ile 15 kilometrelik asbest iletim hattı, uzun ömürlü ve basınca dayanıklı borularla yenilenecek. Çalışmalar kapsamında yeni terfi merkezi de yapılacak.







