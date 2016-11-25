Bakanlık '5 dakikada 1 hasta' dedi, doktorlar tepki gösterdi

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında, hastane yöneticilerinin hasta randevularını '5 dakikada 1 hasta' olacak şekilde planladığını belirten İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ceyhun Balcı, uygulamanın yanlış olduğunu vurgulayıp, bundan geri dönülmesini istedi

Tabip Odası Orhan Süren Konferans Salonu'nda yapılan basın toplantısına, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ceyhun Balcı ile Hasta Hakları Derneği Başkanı Aydın Çubuklugil katıldı. Basın açıklamasını yapan Balcı, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında, hastane yöneticilerinin hasta randevularını 5 dakikada 1 hasta olacak şekilde planladığını söyledi. Genelgenin görüntüde, randevulu hasta sayısını artırma, randevu dışı gelen hasta sayısını azaltma amacını taşıdığını ileri süren Balcı, "5 dakikada bir hastaya randevu verilecek, bu hastalar dışında da randevu almadan gelen hastaların muayenesi aksatılmaksızın yapılacaktır. Geçen aylarda doktorların poliklinik ortamındaki yardımcıları olan tıbbi sekreterlerin sayısı azaltılmış, polikliniklerde görevli sekreterlerin yerine bir sağlık çalışanı görevlendirmesi de yapılmıştır. Doktorlar, hastası ile ilgilenmenin yanında sekreterlik görevini de yürütmeye başlamıştır. Doktorlar 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlanarak tıp mesleğinin kabul edemeyeceği bir uygulamaya zorlanmaktadır. Yetkililere sesleniyoruz. Bu uygulamadan ivedilikle geri adım atılmalıdır" dedi.



Hasta Hakları Derneği Başkanı Aydın Çubuklugil, hastaların da doktorun kendilerine vakit ayırmalarıyla ilgili bilinçli olmadığını, muayene için 5 dakika süre verilmesinin ilerleyen günlerde ciddi sorunlar ortaya çıkartacağını dile getirdi.

