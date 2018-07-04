Bakırçay, kırsal mirasıyla kalkınacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerelde kalkınma hedefiyle sürdürdüğü çalışmalarını şimdi de uluslararası proje ve işbirlikleriyle yeni bir boyuta taşıyor. Bakırçay Havzası'nın kırsal mirasını geleceğe taşımaya yönelik proje geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği’nin "HORIZON 2020" programı kapsamında 250 bin Euro’luk bir destek daha almaya hak kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği’nin HORIZON 2020 Programı 2017 yılı “Sürdürülebilir Gelişmenin Taşıyıcısı olarak Kültürel Miras- Kırsal Yenileşim” çağrısı kapsamında katıldığı “RURITAGE – Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler yoluyla Kırsal Yenilenme” projesine destek almaya hak kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Demir Enerji konsorsiyumu ile Haziran 2017’de yapılan ilk başvuruda son 4’e kalan İzmir, 2'inci aşamada Bologna Üniversitesi koordinatörlüğünde aralarında UNESCO, ICLEI (Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi–Sürdürülebilir Kentler Birliği) gibi uluslararası kuruluşların yer aldığı 20 ülkeden oluşan (İtalya, İspanya, Avusturya, İngil tere, İrlanda, Almanya, Fransa, Finlandiya, Polonya, Hollanda, Macaristan, Slovenya, Yunanistan, İzlanda, Norveç, Türkiye, Brezilya, Kolombiya, Şili, Romanya) 40 proje ortağı arasında yer almayı başardı.

Bakırçay'ın kırsal mirası haritalanacak

Proje kapsamında Bakırçay Havzası'nın kırsal mirası bir atlas uygulaması ile haritalanacak. Böylece kırsal gelişmeye destek olacak yenileşim modellerinin oluşturulması sağlanacak. "Kırsalda Gıda", "Sanat ve Festivaller", "Göç", "Peyzaj" ve "İnanç Turizmi" ana başlıkları altında 6 uygulayıcı şehir ve 14 rol model şehir yer alacak. Avrupa Birliği'nin toplamda 10 milyon Euro bütçe ayırdığı projede, geliştirdiği havza-bazlı bütünleşik kırsal alan yönetimi yaklaşımıyla İzmir 250 bin Euro ile tüm uygulayıcı şehirler arasında en yüksek paya sahip şehir oldu. Geçtiğimiz haftalarda birçok proje üyesi kuruluşun katılımıyla İtalya’nın Bolonya kentinde gerçekleştirilen başlangıç toplantısı ile duyur ulan proje dört yıl sürecek ve 2022 yılında UNESCO ev sahipliğinde Paris’te yapılacak kapanış toplantısıyla tamamlanacak.

Duero bölgesi rol model olacak

Proje süresi boyunca “peyzaj” ana teması altında uygulayıcı olacak İzmir'in rol modelleri arasında İspanya ve Portekiz sınırları boyunca havza esaslı bir gelişim stratejisi yürüten Duero bölgesi kentleri yer alacak. Proje kapsamında, her rol model ve uygulayıcı şehir kırsalda koordinasyon merkezi kurarak, katılımcılar arası iletişimi ve işbirliği ortamını yönlendirecek. Bunun yanı sıra proje partnerleriyle çeşitli atölyeler düzenlenecek, personel değişimi sağlanarak projelerin yerinde görülmesi sağlanacak, konsorsiyum ağında güçlü bir iletişim modeli kurulacak.

Bakırçay'a hayat verecek projeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2015 yılında tamamlanan “Gediz-Bakırçay Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi” ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında onayladığı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında belirtilen konulara odaklanıldı. Bu kapsamda, Dikili, Bergama ve Kınık İlçelerinden oluşan Bakırçay Havzası'nı ve Yukarıbey mahallesinde kurulacak bir ana merkez ile Bergama Kozak Yaylası'nı odağına alacak projenin hedefleri ise şunlar:

Kozak Yaylası’nda eko turizm, iyi tarım ve tarımsal doğal yapıyla uyumlu turizmin gelişimi özendirilecek.

Sanat ve festivaller ana başlığında doğal ve kültürel miras alanlarına yönelik yerel rehberlerin yetiştirilecek, yerel sanatçı ve müzisyenlerden mahalle orkestraları oluşturulacak, yok olmaya yüz tutan zanaatların öğrenilm esi teşvik edilecek.

Tarımsal üretimi çeşitlendirerek bölgenin ekonomik direncini yükseltmek için kırsal turizmin geliştirilmesi, su kaynakları etrafında tarımın özendirilmesi, orman ürünlerinde verimin yükseltilmesi sağlanacak.

Tarımsal üretimi tarım dışı gelirlerle destekleyen çok-işlevli tarım ve kırsal gıda üretimin geliştirilmesi için Kozak Yaylası ve çevresinden başlayarak kırsal turizmin gelişimine yönelik altyapı oluşturulacak.

Bergama, tarihi Kemeraltı, Selçuk hattı üzerinde İZBAN ile bütünleşen tarih koridorunun inanç turizmi için kullanım olanakları rol model şehirlerin desteği ile geliştirilecek.

Bergama, Dikili, Foça eksenindeki doğal ve jeolojik mirasın geleceğe taşınabilmesi için UNESCO Avrupa Jeoparklar Ağı’na başvuru süreçlerinin başlatılması ve gerekli altyapının oluşturulması, bu kapsamda jeo-gıda, jeo-yür&uu ml;yüş parkurları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılında dahil olacağı Avrupa Eurovelo Bisikletli Turizm Ağı’na entegre jeo-bisiklet rotalarının oluşturulması, böylelikle bölgenin bilinirliği ve tanınırlığı geliştirilmesi sağlanacak.

RURITAGE Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ilgili belediye birimleri ve diğer proje partnerlerinin katkılarıyla yürütülecek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerelde kalkınma hedefiyle sürdürdüğü diğer çalışmalarla bütünleşerek yeni kazanımlar sağlayacak.