Balkanlar'dan İzmir'e bu kez 'sıcak selam' geldi

İzmir’deki 11 Balkan derneğinin yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile buluştu. Ziyarete “Balkanlar’dan her zaman soğuk hava dalgası gelmez” sözleriyle başlayan heyet üyeleri, Başkan Kocaoğlu’na “sıcak selamla” birlikte sıcak Boşnak böreği de getirdi

İzmir’de faaliyet gösteren Balkan derneklerinin temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarete katılan 11 derneği temsilen söz alan Buca Rumeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İzzet Atan, Başkan Kocaoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana Balkan derneklerini samimi olarak desteklediğini hatırlattı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan Balkan Festivali’nin Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla başarıyla devam ettiğini kaydeden Atan, “Balkanlar’dan her zaman soğuk hava dalgası gelmez. Size Balkanlılar’ın sıcak selamını getirdik. Siz kültürümüzü yaşatmak için yaptığınız çalışmalarla gönülleri kazanıyorsunuz. Balkan camiası sizi çok seviyordu" dedi.



Balkan derneklerinin nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise “Klasik belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra, sosyal alanlarda da derneklerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Önemli olan birlikte el ele çalışmaktır” diye konuştu.



Dernek yöneticileri, Başkan Kocaoğlu’na çini bir tablonun yanı sıra “sıcak Boşnak böreği” de takdim etti.







