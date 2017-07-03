Baraja düşen helikopter incelenecek

İzmir’de çıkan orman yangınına müdahale ederken dün Tahtalı Barajı’nda düşen Kamov Ka-32 tipi helikopterin enkazı bugün sudan çıkartılacak. Enkaz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) kaza kırım uzmanları tarafından incelenecek

Menderes İlçesi'nde etkili olan orman yangınına müdahale için dün sabah 06.20’de su almak üzere Tahtalı Barajı üzerine gelen Kamov Ka-32 tipi helikopter suya çarparak düşmüştü. Olay sırasında helikopterde bulunan 2'si Türk, 3'ü de Rus toplam 5 kişilik mürettebat çevreden gelenlerin müdahalesi ile kurtarıldı.



ENKAZ BUGÜN İNCELENECEK

Kaza kırım ekiplerinin helikopterin pilotları ile yaptığı ön görüşmede, helikopterde motor arızası meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. ‘Bambi’ olarak adlandırılan sepeti su doldurmak üzere baraja bıraktıktan sonra iddiaya göre sepet su altında bir cisme takıldı. Bu sırada motorlarda takat kaybı meydana geldi. Helikopter havada tutunamayarak suya vurdu. Kazanın oluş nedeniyle ilgili teknik detaylar, uzman ekibin incelemesi ve raporu hazırlamasıyla ortaya çıkacak.Rus Kamov şirketinin tasarımı olan Ka-32'yi iki pilot, bir uçuş mühendisi olmak üzere üç mürettebat uçuruyor. Toplam 4 ton su kapasitesine sahip Ka-32, taşıdığı ‘bambi’ adı verilen sepetle suyu alarak yangın söndürüyor. Maksimum kalkış ağırlığı 12 ton olan helikopter, saatte 270 kilometre hıza çıkabiliyor. Menzili ise 980 kilometre. 5 bin metre irtifaya kadar çıkabilen Ka-32’ler, aralarında Türkiye’nin olduğu birçok ülkede yangın söndürme operasyonlarında kullanılıyor.