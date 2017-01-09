Baro, ilçelerdeki avukatları eğitti

İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi tarafından Ödemiş'te İstinaf Kanun Yolu konulu bir meslek içi eğitim çalışması yapıldı

Açılış konuşmasını İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cem Cemal Coşkan'ın yaptığı ve Ödemiş, Tire, Bayındır ile Kiraz'dan gelen avukatların büyük büyük ilgi gösterdiği çalışmada Özel Hukuk bölümünü Av. Onur Ergün, Ceza Hukuku bölümünü ise Av. Sinem Top sundu.



Çalışma sonunda eğitimcilere plaketlerini sunan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, geçtiğimiz iki yıllık dönemde İzmir Barosu tarafından ücretsiz 140 eğitim çalışması düzenlendiğini söyleyerek ilçelerde de ilk kez kendi dönemlerinde bu eğitim çalışmalarının düzenlenmeye başlandığını belirtti.



Gençlere önem veriliyor



Av. Aydın Özcan, bu çalışmanın Ödemiş'te düzenlenen üçüncü çalışma olduğunu belirterek, bu çalışmanın devamının Bergama'da yapılacağını belirterek, yine Ödemiş ve Tire'de uzlaştırma eğitimleriyle devam edileceğini söyledi.

Özcan, 'İzmir Barosu yönetimi olarak gençlere büyük önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana staj döneminden başlayarak genç meslektaşlarımızın sorunları ve mesleki gelişimleri için ciddi projeler hayata geçirirdik. Staj döneminde yaptığımız farazi duruşmalarla mesleğe en iyi şekilde hazırlanan genç meslektaşlarımız, mesleğe başladıkları ilk bir ay içerisinde aldıkları seminerle de hemen CMK sistemine dahil olup çalışmaya başlıyorlar. Ayrıca CMK taksi hizmetini başlatarak gece görev alan meslektaşlarımızı hızlı ve güvenli bir şekilde görev yerlerine taşıyoruz. Yine kurduğumuz genç ofislerle avukatlığa ilk adımı atan ve büro açmak isteyen meslektaşlarımıza çok cüzzi bir ücret karşılığı bu hizmeti sağlıyoruz' dedi.



