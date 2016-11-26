Başına gelen acılar onu hayattan koparmadı. Yüzü biyonik kolu ile güldü

Gaziantep'te geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu dirseğinin altından kaybeden 26 yaşındaki biyolog Zübeyde Nisa Karabacak'a, İzmir'de Simay Medikal firması tarafından 'Touch Bionics' adı verilen biyonik kol takıldı. Karabacak, ilk gece biyonik kolunu kucağına alıp uyuduğunu söyledi, selfie pozu verdi

Zübeyde Nisa Karabacak'ın yaşamını karartan kaza geçen 21 Mart'ta Gaziantep'te meydana geldi. Karabacak, Nizip İlçesi'nde oturan ailesini ziyaret ettikten sonra, oturduğu Gaziantep'e dönmek için bir minibüse bindi. Aşırı hız yapıp, önündeki aracı sollayan şoförünü direksiyon konrolünü yitirmesi ile minibüs devrilip, sürüklendi. Minibüsün arkasında bulunan genç kızın sağ kolu yerdeki sürtünmeden dolayı parçalandı. Kazadan sonra 4 kez ameliyat oldu, kangren olan sağ kolu dirseğinin hemen alt kısmından kesildi. Karabacak, protez kol taktırmak için internetten araştırma yapmaya başladı ve düşünce gücüyle hareket ettirilen, 'Touch bionics' adı verilen biyonik kolun Türkiye'de de uygulandığını öğrendi. Biyonik kolun, Türkiye'deki tek distribütörü olan İzmir'deki Simay Medikal'e ulaşan Karabacak'ın kolunun ölçüleri alındı. İngiltere'de yaptırılan biyonik kol İzmir'e getirildi. Günlerce, büyük bir heyecanla kolunun gelmesini bekleyen genç kıza biyonik kolu uzmanlar tarafından takıldı. Genç kız, kolu kesilmeden önceki gibi kolunu beyin gücüyle, düşünerek hareket ettirebilirken, insanlarla tokalaşmaya, çay bardağı gibi nesneleri kavramaya, bilgisayar kullanmaya, makyaj yapmaya, cep telefonuyla selfie yapmaya başladı.



DAHA ÖNCE DE KANSER OLDU, KALP KRİZİ GEÇİRDİ



Henüz 18 yaşında bir üniversite öğrencisiyken tiroid kanserine yakalanan, 5 yıl boyunca hastalıkla mücadele edip yenmeyi başaran, ardından bu tedavilerin etkisiyle kalp rahatsızlığı çekmeye başlayıp iki kez kalp krizi geçiren ve açık kalp ameliyatı olan Zübeyde Nisa Karabacak, son olarak bir kolunu kaybetse de yaşama küsmedi. Hayata sıkı sıkı sarılan Karabacak, şöyle dedi:



"Mutluluğumu tarif etmem mümkün değil. Daha önce iki kolum varken bir anda birini kaybetmiştim. Şimdi koluma yeniden kavuşmuş gibi oldum. Protez kolumu ilk gece kucağıma alıp uyudum. Yeni elimle bir şey tutunca çılgınlar gibi bağırdım. Protez kolumu, rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Uzmanlar, bir süre çalıştıktan sonra kolumu daha verimli kullanabileceğimi söyledi. En çok istediğim güneşi avuçlarımın arasına alarak fotoğraf çektirmek. Çünkü yaşam çok güzel ve hayat çok kısa. Bunu en iyi bilen insanlardan biriyim."



STAR WARS FİLMLERİNDE KULLANILDI



Star Wars filmlerinde kullanılan biyonik ele benzetilen protez kolun, beyinle direkt olarak bağlantı kurmasının önemine dikkat çeken, firmanın Türkiye distribütörü Ali Naki Solak, uzuvlarını kaybeden insanlar için umut vadettiğini, rehabilitasyon sürecinin ardından kişilerin biyonik ellerini çok daha ustalıkla kullanmaya başladığını söyledi. Solak, şöyle konuştu:



"Bir kişi uzvunu kaybettiğinde beyin o uzvun kaybedildiğini, artık olmadığını algılamaz. O nedenle kişi eliyle bir şeyi tutmak istediğinde beyin aynı sinyalleri o olmayan uzva gönderir. Biyonik kol işte bu özelliği kullanıyor ve beyinden gelen sinyaller sinirlere iletilerek hasta biyonik kolunu hareket ettirebiliyor. Biyonik kolu, beyin ve sinir kontrolü devam eden, uzvunu kaybetmiş herkes kullanabilir."



48 FARKLI HAREKETİ YAPABİLİYOR



Ali Naki Solak, biyonik kolun normal bir elin yaptığı 48 hareketi yapabildiğini ifade ederek, şunları anlattı:



"Biyonik kol protezi, beyinden aktarılan açma ve kapama sinyallerini algılayarak çalışan bir sistem. Normal bir elin yapabildiği hareketleri büyük oranda yapabiliyor. Kişi protez eline alıştıkça ve çalıştıkça el üzerindeki kontrolü de artıyor. Biyonik kolun dünya üzerindeki kullanımı da gün geçtikçe artıyor. 2010 yılının ilk 50 icadı arasında yer alan biyonik kol, uzuvlarını kaybeden insanlar için umut vadediyor. Protez kol, hareketli baş parmağa sahip. Lateral ve karşı yönde kavrama şekillerine otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Her biri kendi başına bağımsız hareket edebilen beş adet parmağa sahip. Esnek bilek opsiyonu sayesinde doğal hareket imkanı sağlıyor. Hızlı kavrama özelliği ile 48 farklı kavrama şeklinden birini seçebilme imkanı tanıyor."



Maliyetinin 150 bin TL olduğu belirtilen biyonik kolun, tek şarj ile 48 saat kullanılabildiği bilgisi verildi.