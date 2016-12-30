Başkan Atila, hemşehri dernek temsilcilerini dinledi

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ilçedeki Hemşehri Dernekleri temsilcileriyle biraraya geldi

Şahin Tepesi Restaurant'ta düzenlenen organizasyonda buluşan dernek yöneticileri, Başkan Atila'ya görüş, öneri ve isteklerini anlatarak, belediyenin kendilerine verdiği desteğe teşekkür etti. "Ortak Akıl" ilkesi ile hareket eden Bornova Belediyesi'nin, ilçedeki sivil toplum örgütlerinin güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla kurduğu Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü, Bornova'da bulunan Hemşehri Derneklerini biraraya getirdi. Organizasyonda Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile buluşan 63 derneğin temsilcisi öneri ve isteklerini dile getirdi.



Belediye çalışmalarının anlattığı toplantıda Başkan Atila, dernek temsilcilerinin sorularını da cevapladı. Bornova Belediyesi Dernekler Koordinatörü Şahin Doğan derneklerle ilgili istatistiki bilgileri paylaşarak koordinatörlüğün misyon, vizyon ve görevlerini anlattı. Toplantıya katılan dernek temsilcilerine teşekkür eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, göreve geldikleri günden bu yana 'Ortak Akıl' ilkesi ile çalıştıklarını belirterek herkesin düşüncesine önem verdiklerini söyledi.

"Esnafımızla, spor kulüplerimizle, farklı kurum ve kuruluşlarla biraraya gelerek onların düşünceleriyle önerilerini dinliyoruz" diyen Başkan Atila şöyle konuştu: "Bu bizim gelişmemizi sağlıyor. Ayrıca anket çalışmalarımız da proje ve hizmetlerimizi oluşturmamızda bize katkı sağlıyor. Biz sınırlı bütçelerle maksimum hizmet vermeye çalışıyoruz. Hiç bir şekilde dil, din, ırk ayrımı yapmadan çalışıyoruz. Herkese eşit hizmet götürmeyi kendimize ilke edindik. Gerçek ihtiyaç sahibi Bornovalılar için açtığımız Dost Market ve yine ihtiyaçlı gençlerin eğitimi için kurduğumuz ücretsiz kurs mekezimiz Belgem bunlardan bazıları"





