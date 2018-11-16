Başkan Bakıcı'dan doğalgaz çağrısı

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı Selçuk'ta doğal gaz kullanımı için daha fazla hanenin doğalgaza kavuşması için vatandaş taleplerinin önemli olduğuna dikkat çekti

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Selçuk kamuoyunda en çok sorulan sorulardan biri olan doğal gazın Selçuk'un bütününe gelme süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Selçuk'ta şu an 2253 hanenin doğal gaz kullanımı için hazır olduğunu belirten Başkan Bakıcı, "Şu an doğal gaz kullanan mevcut hane sayısı 715. Kısa sürede bu sayının 1000'e ulaşacağını tahmin ediyorum. Ekonomik, konforlu ve çevre dostu bir ısınma şekli olan doğal gaz ile ısınan hane sayısının artması için özellikle doğal gaz hatlarının döşendiği sokaklardaki vatandaşlarımızın talepleri büyük önem arz ediyor" dedi.

10 kilometre hat döşenecek

Selçuk'ta doğal gaz döşenebilecek ilave 10km'lik hattın 2 km'sinin döşendiği bilgisini veren Başkan Bakıcı, "İzmir Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ile görüştüm. Şu anda Zafer Mahallesi'nde bir çalışma yapılıyor. Branşman bağlantıları Atatürk Mahallesi'nde de devam ediyor. İsabey Mahallesi'nin demiryolu kısmında branşman bağlantıları tamamlandı. Selçuk'ta doğal gaz döşenebilecek 10km'den 2 km'si döşendi. 8 Km ve üzerinde doğal gaz boru hattı döşetme hakkımız var. Genel müdürümüzün ifadesi Selçuk'ta doğal gaz ile ilgili yatırım çalışmalarına devam edileceği yönündedir. Kurumların söylediğini biz dikkate almak durumundayız" dedi.

Vatandaşların talepleri süreci hızlandıracak

Selçuk'ta birçok hanenin daire içi tesisatlarının doğal gaz kullanımına uygun bir şekilde döşendiğini ifade eden Başkan Bakıcı, "İzmir Gaz Selçuk halkının taleplerine karşılık vermek için gerekli iradeyi her daim ortaya koyar. Geçtiğimiz günlerde AYKOME'de bir toplantı yapıldı. Toplantıda doğal gaz çalışmalarına verilen aranın ardından devam edileceği söylendi. 2253 hane şu anda gaz kullanabilecek konumda. Bunların 715 tanesi doğal gaz kullanıyor. Bu sayının kısa zamanda 1000'i aşacağını düşünüyoruz. İzmir Gaz her ne kadar imtiyazlı bir mal ve hizmet üretiyor olsa da nihayetinde bir şirkettir. Bu sebeple bazı ticari kazanımları göz önünde bulundurmaktadır. Bu sebeple ben vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunacağım. Vatandaşlarımızın, özellikle de doğal gaz boru hatlarının döşendiği sokaklardaki vatandaşlarımızın talepleri ne kadar artarsa; Selçuk'ta doğal gaza kavuşan hane sayısı o kadar artacaktır. Bu çalışma kolektif bir çalışmadır, bütüncül bir çalışmadır. İzmir Gaz branşman bağlantılarının devam ettiği mevcut sokaklarda ne kadar hızlı ve verimli bir çalışma gerçekleştirirse; diğer mahallelerde doğal gaz çalışmaları o kadar hızla devam edecektir. Bu oranda biz vatandaşlarımızın talebini ne kadar arttırabilirsek; o kadar iyi olur. Doğal gaz çevre dostu, konforlu ve ekonomik bir ısınma şekli" dedi.