Başkan Olgun Atila sorunları muhtarla birlikte belirliyor

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, mahalle gezilerine Barbaros, Gaziosmanpaşa ve Serintepe Mahalleleri ile devam etti

Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Ali Taktak, Barbaros Mahallesi Muhtarı Ayşe Cankurtaran ve Serintepe Mahallesi Muhtarı Hikmet Kısa yapılacak proje ve hizmetlerle öncelikli işlere birlikte karar vermenin önemine dikkat çekerek, 'Bornova'da bu anlamda çok güzel bir uygulama var. Görüş ve önerilerimizin dikkate alınması ve bizlere gösterdiği ilgi nedeniyle Bornova Belediye Başkanımız Olgun Atila'ya teşekkür ediyoruz' dedi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, mahalle gezilerine Çamdibi Bölgesi'nde sürdürdü. Barbaros, Gaziosmapaşa ve Serintepe Mahallelerini sokak sokak gezen Başkan Atila, hem muhtarların hem de vatandaşların taleplerini dinledi. Bornova Belediyesi'nin hayata geçirdiği hizmet ve projeleri de yerinde inceleyen Başkan Atila'ya ilgili başkan yardımcıları ile başta Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürleri de eşlik etti. Bornova Belediyesi'nin Proje – Tanıtım ekibi de Başkan Atila ile birlikte alandaydı. Vatandaşların istekleri not edildi.



Önceliklere birlikte karar veriliyor



Hangi hizmetin daha öncelikli olduğunu başta muhtarlar olmak üzere Bornova halkı ile birlikte karar verdiklerini ifade eden Atila, 'Bu nedenle mahalle gezilerine büyük önem veriyoruz. Eksikleri ve sorunları yerinde görüyor, dinliyoruz. Muhtarlar ve mahalle sakinleri de taleplerini bizlere doğrudan iletiyor. Böylece ilgili yere daha çabuk hizmet götürüyor ve en uygun çalışmaları yapıyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz hizmet ve projelerin büyük bir çoğunluğunu bu ziyaretlerimizde bize iletilen taleplerden yola çıkarak yaptık. Bundan sonra da böyle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Ali Taktak, Barbaros Mahallesi Muhtarı Ayşe Cankurtaran ve Serintepe Mahallesi Muhtarı Hikmet Kısa, Başkan Atila'nın kendilerini ziyaret edip mahalle sorunlarını yerinde tespit etmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Yapılacak proje ve hizmetlerle öncelikli işlere birlikte karar vermenin önemine dikkat çeken muhtarlar, 'Bornova'da bu anlamda çok güzel bir uygulama var. Görüş ve önerilerimizin dikkate alınması ve bizlere gösterdiği ilgi nedeniyle Bornova Belediye Başkanımız Olgun Atila'ya teşekkür ediyoruz' dedi.





