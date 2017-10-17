Başkan Selvitopu mobilyacıları dinledi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Ege Mobilya Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (EMODER) ziyaret etti. Başkan Selvitopu, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız'ın da katıldığı ziyarette EMODER Başkanı Murat Sazboğazoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi

Mobilyacıların sorunlarının ele alındığı toplantıda mobilyacılar özellikle lojistik konusunda karşılaştıkları güçlüklerden söz ettiler ve mobilyacılara ait sanayi sitesinin kurulması yönünde taleplerini ilettiler. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da mobilyacıların sorunlarını yakından takip ettiklerini, sorunların çözümüne yönelik sektörün temsilcileriyle birlikte çalışmaya ve destek olmaya hazır olduklarını söyledi. Selvitopu ayrıca, İzmir'deki 1600 mobilyacının 900'ünün Karabağlar'da çalıştığına dikkat çekti ve mobilya sektörünün değerlerine sahip çıkacaklarını dile getirdi.



Güç birliği yapmalıyız



Selvitopu, 'Karabağlar'ın 4 temel sorunundan biri mobilya konusu. Sektörün de yaşadığı en büyük sorun lojistik sorunu. Mobilyacı esnafı ürettiklerini pazarlarken sıkıntı yaşıyor. İnegöl bunu aşmış durumda. Yerel yönetim olarak bunu biz tek başımıza yapamayız. Sektörün dinamikleri, Mobilyacılar Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası ile biz de sorunun çözümüne katkı koymaya çalışıyoruz. Ayrıca mobilyacılarımızın ürettiklerinin ekonomik değere kavuşması gerekiyor. Karabağlar denince akla ilk gelen mobilya. Böyle bir algı varken bunu bizim geliştirmemiz gerekir. Bu konuda da desteğe hazırız' diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da mobilyacı esnafının yanında olduğunu, sorunların çözümüne yönelik üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Toplantıda ayrıca, Karabağlar'da yeni planlama çalışmaları kapsamında neler yapılması gerektiği konusu da ele alındı. Başkan Selvitopu bu konuda da bilgilendirmelerde bulundu.





