Başkan Şenol'dan miniklere nasihat

Anaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Halil İbrahim Şenol, yerel yöneticiliği anlattı, soruları cevapladı

Miniklere öğütler veren, 'Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıkın. İlke ve inkılapları çok iyi bilin' diyen Şenol, çocukları çevreye daha duyarlı olmaları konusunda da uyardı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, ilçede eğitim veren Mercan Adası Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Belediye Meclis Salonu'nda minik öğrencilerle buluşan Başkan Şenol, yerel yöneticiliği, belediye başkanının görev ve yetkilerini anlattı. Miniklerin öğretmenlerinin de katıldığı buluşmada Başkan Şenol soruları yanıtladı, belediyenin çalışma sistemi ve belediyedeki müdürlüklerin yapısı hakkında bilgi verdi.



İdealimi gerçekleştirdim



Hayattaki en büyük idealinin doğup büyüdüğü kent Gaziemir'e belediye başkanı olmak olduğunu ve hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Şenol, minik misafirlerine hayatta başarılı olabilmeleri için, hedeflerini yüksek tutmalarını öğütledi. Konuşmayan, eleştirmeyen genç nesil yaratıldığından yakınan Şenol, 'Hayatınıza kendiniz yön verin. Hangi mesleği yapacağınıza siz karar verin. Konuşun, eleştirin, sorgulayın. Cumhuriyet ve gelecek sizlere emanet. Atatürk ve Cumhuriyet'e sahip çıkın. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını çok iyi bilin' diye konuştu.



Eğitim ve sağlık önceliğimiz



Öğrencilere mutlaka bir sanat dalıyla uğraşmalarını ve sosyal olmalarını öğütleyen Başkan Şenol, eğitim ve sağlığın doğrudan görev ve sorumlulukları arasında olmamasına rağmen bu alanlarda önemli çalışmalar yaptığının altını çizdi, şunları söyledi: 'Bu iki konu benim önceliğim. Çünkü eğitimli ve sağlıklı insanların yaşadığı kentlerin çok hızlı geliştiğine inanıyorum. Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi aracılığıyla binlerce öğrencimize ücretsiz dershane hizmeti veriyoruz. Okullarımızın her tür ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Okula başlayan çocuklara kırtasiye seti dağıtarak heyecanlarına ortak oluyoruz.'



Çevreye sahip çıkın



Günümüzde çevrenin ve doğanın ciddi anlamda katledildiğinin altını çizen Başkan Şenol, miniklerden çevreye daha duyarlı olmalarını istedi. Çevre konusunda yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Şenol, 'Ülkemizin havası en temiz ili olarak Çanakkale seçilirken, Gaziemir'de havası en temiz ilçe seçildi. Gaziemir ormanlarıyla, doğasıyla oksijen deposu. Ben de yeşili seven biri olarak kentteki yeşil miktarını ikiye katladım. Gaziemir'de yaşayan herkes adına bir ağaç diktim. Şimdi yeni hedefim bu sayıyı ikiye katlamak. Çünkü bu ülkenin geleceği siz çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasımız çevre. Sizlerde çevre konusunda daha duyarlı olun, doğaya sahip çıkın' dedi.