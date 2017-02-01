Bayındır'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

İzmir'in Bayındır İlçesi'nde, TIR ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, dün akşam saatlerinde Bayındır'da yapılan yeni çevre yolu kavşağında meydana geldi. Bayındır'dan Yaylacık Mahallesi'ne doğru giden 27 yaşındaki Ferhat Sevinç yönetimindeki 09 HR 298 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 53 yaşındaki Niyazi Öztürk yönetimindeki 50 DP 195 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sevinç ağır yaralanırken, annesi 50 yaşındaki Rahime Ali Sevinç ile nişanlısı 24 yaşındaki Hatice Emeç öldü. Olay yerine sevk edilen ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Sevinç de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Ölen 3 kişinin cesetleri, otopsi için morga konurken, kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü Öztürk ise gözaltına alındı.