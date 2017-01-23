Bayındır'ın 30 yıllık şebekesi yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yaklaşık 7 milyon liralık yatırımla Bayındır merkezdeki 15 mahallenin 30 yıllık içme suyu şebekelerini baştan sona yeniliyor

Çevre yerleşimlerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan sağlıklı içme suyu alt yapısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ile çözülüyor. Kentin dört bir yanında pek çok şantiyede seferber olan İZSU, 1401 kilometre uzunluğundaki yeni içme suyu şebekesi yatırımını sürdürürken, Bayındır’ın merkez mahallelerinde de çalışmaya başladı. 2004 – 2016 yılları arasında 176 kilometre içme suyu şebekesi döşeyerek Bayındır’ın köylerini sağlıklı içme suyu şebekesine kavuşturan İZSU, şimdi ilçenin merkez mahallelerindeki şebekeleri de yeniliyor. Sadıkpaşa, Hatay, Cami, Fatih, Mehmetçik, Demircilik, Hacı İbrahim, Yenice, Mithatpaşa, Hacı Beşir, Bıyıklar, Kurt, Orta, Yeni ve Çınar mahallelerinde 8 kilometresi iletim hattı, 57 kilometresi içme suyu şebekesi olmak üzere toplam 65 kilometre uzunluğunda şebeke döşenecek. 30 yıllık eski ve kaçaklara neden olan borular, basınca dayanaklı duktil font ve HDPE borular ile yenilenecek. Daha sağlıklı ve kalite standardı yüksek yeni borular ile yeni iletim hatları devreye alındığında su arızaları, kesintiler ve su kaçakları sorunu ortadan kalkacak. 6.9 milyon liralık yatırımla başlayan çalışmalar 2018 yılı Ocak ayında tamamlanacak.





İZSU Bayındır’da neler yaptı?



Bayndır ilçesinde daha önce 176 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi döşeyen İZSU Genel Müdürlüğü Canlı, Eski Çıplak, Kızılağaç, Havuzbaşı, Hasköy, Çiftçigediği, Çınardibi, Osmanlar, Söğütören, Yakapınar, Alankıyı, Kızılcaova, Yeşilova, Karahalilli, Furunlu ve Çırpı mahallelerinin şebekelerini yeniledi. Söğütören, Çamlıbel, Kızılağaç, Arıkbaşı, Çırpı Hasköy ve Havuzbaşı mahallelerinde toplam 13 kilometrelik kanal şebekesi döşenerek, bu yerleşim yerleri sağlıklı kanal sistemine kavuştu. 27 kuyu açılarak Bayındır ve köylerinde yaşanan su sıkıntısı sona erdi. Bayındır İleri Biyolojik Atık Su Tesisi hizmete girdi. 10 bin kişilik Hasköy atık su arıtma tesisi yapımı tamamlandı. İlçedeki s u depoları onarıldı. İlçe merkezinde 65 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları devam ediyor. İZSU’nun Bayındır’a yaptığı yatırım tutarı 42.5 milyon TL.







