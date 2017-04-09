Bayraklı Belediyesi web sitesi yenilendi

BAYRAKLI Belediyesi web sitesinin görünümü ve hizmetleri yenilendi

Günümüzün en yeni teknolojilerini yakından takip eden Bayraklı Belediyesi e-dönüşüm kapsamında daha kaliteli elektronik hizmet sunabilmek için yeni yüzüyle www.bayrakli.bel.tr adresinden vatandaş odaklı hizmetlerine devam ediyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Bayraklı Belediyesi, web sitesindeki teknik özellikleri, resimlerini, video yayınlarını ve vermiş olduğu e-hizmetleri ile ilgili vatandaşlara daha kaliteli, hızlı ve güvenilir bilgiye rahatça ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor. Tanıtım aracı olarak kullanılmasının dışında web tasarımı sonucunda elde edilen web sitesinin bir diğer önemli artısı da vatandaşa internet üzerinden 7/24 online hizmetlerin açık olarak sunuluyor olması. Yeni uygulama ile vatandaşlar sayfaya girdiklerinde Bayraklı Belediyesi hakkında bilgilere ve duyurulara ulaşıp, belediye tarafından sunulan elektronik hizmetlerden faydalanabiliyor.





Site üzerinden e-Belediye, e-imar, Kültür ve Sanat, Spor, bilgi edinme başvurusu ve sorgulaması, sicil, tahakkuk, tahsilat bilgileri sorgulama, talep/öneri başvurusu ve sorgulaması, Bayraklı haritasına, güncel Bayraklı etkinlik ve haber duyurularına, nöbetçi eczanelere ve birçok yeni eklentilere çok kolay erişim sağlanabiliyor.

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