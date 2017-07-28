Bayraklı'da hurdalar otoparka çekiliyor

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Motorize ekipler boş alan, park ve yol üzerine bırakılan araçları tespit edip çekiciye yükleyerek Doğançay'da bulunan hurda araç otoparkında topluyor. Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hurda araçların oluşturduğu çevre kirliliği, ulaşım ve park sorununa karşı önlemler almaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve gezici ekibin tespitleriyle araçlara anında müdahale eden ekipler, hurda araçları çekiciye yükleyerek Doğançay hurda araç otoparkına çekiyor. Ekipler böylece bu araçların madde bağımlıların mekanı haline gelmesinin de önüne geçiyor.



Cezası var



Zabıta trafik ekibi 5326 sayılı kabahatler kanununun 41/7 maddesi gereği kullanılmaz durumdaki hurda araçları kamu alanı ve diğer yerlere bırakanlara 575 lira, ayrıca satış amaçlı araçların kamu alanını işgal edenlere de 109 TL para cezası uyguluyor.

Terk edilmiş hurda araçların çevrede kötü görüntüye yol açtığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Hurda araçlar sadece kötü görüntüye yol açmıyor. Ulaşımı engellediği gibi farklı amaçlarla da kullanılabiliyor. Ayrıca çevrede oluşacak yangınlarda tehlike arz ediyor. Trafikten men edilmiş bu araçları duyarlı vatandaşlarımızdan gelen şikayetler ve ekiplerimizin çalışması sayesinde alarak hurda araç otoparkına kaldırıyoruz' dedi.







