Bayraklı'da kütüphanelere ISO belgesi

Bayraklı Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 16 kütüphane, üye ve kitap sayısıyla herkesin uğrak yeri haline gelen Bayraklı kütüphaneleri ISO 9001 kalite yönetim ve 10002 müşteri memnuniyeti kalite yönetim sistemi belgeleri almak için tüm şartları yerine getirdi. Belge denetimlerini tamamlayan kütüphaneler, yerinde denetimlerden de tam not aldı.

İpek Şentürk - Herkes için kütüphane projesiyle teknolojik altyapılarını güçlendiren Bayraklı Belediyesi kütüphaneleri ISO 9001 kalite yönetim belgesi almak için yetkili özel bir kuruluşa başvuruda bulundu. Bir süre önce merkez kütüphanede bir araya gelen kütüphane yetkilileri ISO 9001 ve 10002 belgeleri almak için gerekenleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bahattin Taylan'dan dinledi. Dersini iyi çalışan kütüphane müdürlüğü çalışanları belgeyi almak için yerine getirilmesi gereken tüm şartları tamamladı. Aralık sonunda kütüphanelerde kalite yönetim denetlemesi gerçekleştirildi.

Yerel yönetimlere örnek

Belgelendirme şirketi adına incelemelere gelen Nevres Ballıoğlu, "ISO 9001 ve 10002 kalite yönetim sistemleri denetimi gerçekleştiriyoruz. Şu anki denetime kadar uzun bir emek verildi. ISO Belgelendirme açısından kütüphanecilik çok fazla alışık olduğumuz bir sektör değil ama o yüzden çok zordur. Çünkü belediyelerde örneği olmadığı için zorlandıklarına eminim. Ama çok güzel anlaşılmış. Standart anlaşılmış. Yönetimin de desteğiyle kütüphanede çok güzel bir sistem kurulmuş. Emekleri için teşekkür ederiz" dedi.

Yılda 100 bin ziyaretçi

Bayraklı Belediyesi Emek, Yamanlar, Gümüşpala, Bayraklı Merkez, Muhittin Erener, Refik Şevket İnce, Cengizhan, Osmangazi, Soğukkuyu, Doğançay, Manavkuyu ve Adalet Mahallesi ile Onur Açık Hava Kültür Merkezi, İhsan Alyanak Kültür Merkezi, 75. Yıl Kültür Merkezi Aşık Rüstem Alyansoğlu, Nafiz Gürman Kültür Merkezi Rasime Şeyhoğlu kütüphaneleri ile hizmet veriyor. Kütüphanelere yılda yüz binden fazla ziyaretçi giriyor. Belediye kütüphanelerinde yerli yabancı 60 bin hazine okuyucularını bekliyor. 2015 yılında 8 binin üzerinde üyesi olan kütüphanelerde bugün itibariyle üye sayısı 15 binin üzerine çıktı. Kütüphaneler 'Herkes için kütüphane' gibi uluslararası vakıfların desteklediği sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alırken Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ortaklığı ile 'Hayat Dolu Buluşmalar' düzenleniyor. 6 kütüphanede İngilizce destek eğitimi, 4 kütüphanede temel bilgisayar destek eğitimi veriliyor. Öğrenciler 2 kütüphanede gönüllü öğretmenlerle Türkçe ve matematik destek eğitimi alıyor. Ayrıca 16 kütüphane, belediyenin Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa 'Can dostlarımızla yaşamı paylaşmak' gibi bilgilendirme seminerleri de düzenliyor.