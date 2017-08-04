Bayraklı’da 13 bin kişi iş sahibi oldu!

Bayraklı Belediyesi’nin işsiz vatandaşların iş bulabilmelerine yardımcı olabilmek için oluşturduğu CV banktan yararlanan çok sayıda firma, 12 bin 994 kişiyi iş sahibi yaptı. Bu yılın ilk altı ayında 507 kişi iş sahibi oldu

Vatandaşların her türlü sorunuyla yakından ilgilenen Bayraklı Belediyesi, işsiz vatandaşların iş bulmalarına yardımcı olmaya devam ediyor. 2010’da bünyesinde İş-Kur masası kuran belediye, iş arayanlarla iş verenleri bir araya getiriyor. Bayraklı Belediyesi İşsiz vatandaşların özgeçmişlerini ve tecrübelerini içeren bilgilerini bir havuzda biriktirerek, iş arayan firmalarla paylaşıyor. Toplu alım yapan firmaların ne zaman ve nerede görüşme yapacağı, aradığı elemanların özellikleri vatandaşların cep telefonlarına SMS olarak gönderiliyor.





ÖNEMLİ BİR RAKAMA ULAŞILDI





Bayraklı Belediyesi 7 yılda bu yolla 12 bin 994 kişinin iş bulmasına yardımcı olarak bu alanda önemli bir rakama ulaştı. Bu yılın ilk yarısında iş sahibi olanların sayısı ise 507 olarak gerçekleşti. 2016’nın ilk altı ayında ise 453 kişi iş başı yapmıştı. Bayraklı Belediyesi’nin CV bankasında 29 bin 25 kişinin CV’si bulunuyor.





BİZ DE MUTLU OLUYORUZ



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı’daki işsizlik oranın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekerek, “Çok sayıda vatandaşımız maalesef iş arıyor. Bize de bu yönde çok sayıda talep geliyor. Osmangazi hizmet binamızda hizmet veren İş-Kur masamızda işsiz vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Buraya CV’lerini bırakıyorlar. Büyük firmalar toplu alım yapıyor. Bu yılın ilk yarısında 507 kişinin iş bulmasına aracılık ettik. Toplamda sayı13 bin oldu. İşsiz bir kardeşimiz iş bulduğunda bizden mutlusu olmuyor. İş arayan herkes CV’sini iş-Kur masamıza bırakabilir” dedi.





