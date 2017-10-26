Bayraklı'da zeybek yapacakların sayısı 4000'e çıktı

Bayraklı Belediyesi, 28 Ekim Cumartesi saat 19.23'te cumhuriyet gönüllülerinin aynı anda zeybek oynayıp Atatürk'ün renkli kalpaklı portresini oluşturacağı etkinliğin hazırlıklarını tamamladı

Daha önce 3 bin kişinin yer alacağı duyurulan etkinliğe başvuruların fazla olmasıyla sayı 4 bine çıkarıldı. Smyrna Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik öncesi Atatürk ve Cumhuriyet konulu 3d mapping gösterisi (görüntülü ve sesli gösteri) yapılacak.

Bayraklı Belediyesi, 28 Ekim Cumartesi Smyrna Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı'na yakışır bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinlikte yer almak isteyenler için başvurular geçtiğimiz Eylül ayında alınmaya başlandı. 3 bin kişi olarak planlanan gösteriye kent genelinden 4 600 kişi başvurdu. Talep beklenin üzerinde olunca etkinliğin 4 bin kişiyle yapılması kararlaştırıldı. Cumhuriyet sevdalısı binlerce katılımcı geçtiğimiz gün yapılan son provayla hazırlıklarını tamamladı.



Gökyüzü de renklenecek



28 Ekim akşamı etkinliğe katılanları çok sayıda sürpriz bekliyor. Tarihe geçecek etkinlik öncesi ışık ve lazer gösterisi gerçekleştirilecek. İzleyenleri büyüleyecek bu gösteri ve havai fişekler geceye renk katacak. Aynı akşam sevilen sanatçı Haluk Levent konser verecek.



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Zeybek gösterisi ve Atatürk'ün kalpaklı portresini oluşturacağımızı duyurduğumuzdan itibaren farklı ilçelerden çok sayıda kişi etkinliğimizde yer almak için başvuruda bulundu. Projemizde 3 bin kişinin yer almasını planlıyorduk. Ancak başvuru çok olunca sayıyı 4 bine çıkardık. Arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladı. Hepimizin heyecanı en üst noktada. Tüm hemşehrilerimizi 28 Ekim Cumartesi akşamı heyecanımıza ortak olmaya davet ediyorum' dedi.





