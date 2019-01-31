Belediye, vatandaşa fidan dağıttı

Ödemiş Belediyesi, bağ ve bahçelerde dikilmek üzere 4 bin 30 ceviz ile kestane fidanı dağıttı

Birgi Mahallesi Atatürk meydanında düzenlenen törenle vatandaşlara 2 bin 430 ceviz, bin 600 kestane ağacı fidanı dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidanlar kısa sürede tükendi. Fidanların dağıtım töreninde konuşan Ödemiş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Bozkan, başlattıkları proje kapsamında daha önce bazı mahallelerde fidan dağıtıklarını şimdi de Birgi Mahallesi başta olmak üzere tüm mahallelere fidan dağıtacaklarını belirtti.

Bozkan, "Halkımız, bahçelerine, yaylalarına, evlerinin önüne dikebileceği ceviz kestane fıstıkçamı dağıtımı gerçekleştirdik. Allah nasip ederse bu dağıtımlarımız aralıksız olarak devam edecek. Yapılan fidan dağıtım töreninde 2430 adet ceviz, 1600 adet kestane ve çam fidanları dağıtıldı." diye konuştu.