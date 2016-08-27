Bornova Belediyesi'nin çalışma, hizmet ve projelerinin anlatıldığı stantta, Yeşilova Höyüğü ve Bornova Kadın Kooperatifi için de özel bölümler yer aldı. Hem yetişkinler hem de çocuklar için düzenlenen atölye çalışmaları 10 gün boyunca devam edecek.



Bornova Belediyesi, bu yıl "İnovasyon" teması ve "Gelecek İzmir'de" sloganıyla düzenlenen 85. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın gözdesi oldu. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da stantta vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bornova'daki proje ve hizmetlerini anlatan Başkan Atila, standa gelen konuklarla bizzat ilgilendi. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da Bornova Belediyesi'nin standının ziyaretçileri arasında yer aldı. İlk günden itibaren yoğun bir ilgi gören 3 No'lu holdeki 150 metrekarelik stantta, 10 gün boyunca Bornova Belediyesi'nin çalışma, hizmet ve projeleri anlatılacak.



İzmir'in 8500 yıllık tarihi Bornova'da



Yeşilova Höyüğü için ayrılan özel bölümde İzmir'in tarihini 8 bin 500 yıl öncesine dayandıran kazıların yapıldığı alan ve bu alanın yanındaki Ziyaretçi Merkezi tanıtıldı. Arkeologların da bulunduğu stantta Merkez'e ve kazı alanına düzenlenen turlarla ilgili vatandaşlara bilgi verildi. Bornova Belediyesi öncülüğünde geçen yıl kurulan Kadın Kooperatifi de el emeği ürünleri ile stanttaki yerini aldı. Atölye etkinlikleri de Bornova Belediyesi'nin standına ayrı bir renk kattı.

Stantta oluşturulan ve vatandaşların öneri ve fikirlerini paylaşabilecekleri 'Bence Bornova' köşesi de büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler hem kendi düşüncelerini kağıtlara aktardılar hem de başkaları tarafından yazılanları okuma fırsatı buldular. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da 'Bence Bornova' köşesinde vatandaşların yazdıklarını okuduktan sonra 'Bornova Bizim Evimiz' yazarak diğerlerinin yanına ekledi.

Atölye çalışmaları kapsamındaki Neon Işık Yapım Şovu da ilgi gördü. Cam üfleme sanatçısı 'Bornova Bizim Evimiz' yazarak ışıklandırdı.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından biri olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Bornova Belediyesi olarak bu yıl da en güzel şekilde fuarımızda yerimizi alıp vatandaşlarımızla buluştuk. Renkli etkinlikler ve sürprizlerle Bornovamızı tanıttığımız, hizmetlerimizi anlattığımız standımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi'nin standında hem yetişkinler, hem çocuklar için atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.



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