Bergama'ya hasta yakını konuk evi

Bergama Belediyesi'nin hasta yakınlarına kucak açarak tedavi sürecinde onlara destek olmak için Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi karşısında başlattığı 'Hasta Yakını Konuk Evi' inşaatı tamamlanıyor

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, sağlık hizmeti alabilmek için Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne gelen yüzlerce vatandaşın uzun süren tedavi süreçlerinde barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hasta yakınlarına destek olabilmek amacıyla yapımını başlattığı 'Hasta Yakını Konuk Evi' inşaatında ki çalışmaları yerinde izledi.

Sosyal yardımlaşma

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, 27 Temmuz 2017 tarihinde yapılan ihale sonrası Eylül 2017'de inşaatına başlanılan Hasta Yakın Konuk Evi Projesi ile insana yatırım yaptıklarını belirtti. Başkan Gönenç; "Daha öncede belirttiğimiz gibi bu proje hiçbir siyasi amacı olmayan ve insana yatırım yapan bir sosyal yardımlaşma örneğidir. Her gün yüzlerce vatandaşımız sağlık hizmeti alabilmek için Bergama Devlet Hastanesi'ne geliyor. Özellikle uzun süren tedavi süreçlerinde barınma sorunu yaşanıyor. Bizde sosyal belediyecilik anlayışımız gereği başlatmış olduğumuz konuk evi projesi ile tedavi sürecindeki hastalarımızın yakınlarına bu konuda destek olmayı ve ekonomik yüklerini azaltmayı planladık. Burada maddi imkânsızlıklar nedeniyle konaklama imkânı ya da kalacak yeri olmayan hasta ve yakınlarına sağlıklı bir ortam sağlayacağız" dedi.

25 araçlık otopark

Hasta konuk evinde, asma katları olan ve kullanım alanları 70 ile 250 metrekare arasında değişen 8 adet iş yeri, konaklama amaçlı kullanılacak alanda 10 adet oda (banyolu, mefruşatlı) ve asma katında yemek alanı bulunacak. Konuk evi toplam 25 araçlık otoparka da sahip olacak.