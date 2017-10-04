Bir kalp nakli hikayesi... Seneler sonra buldu

İzmir'de, kalp yetmezliği çeken 28 yaşındaki Tayfun Erdem, İngiltere'den tatile geldiği Bodrum'da beyin kanaması geçiren ve ailesi tarafından organları bağışlanan 17 yaşındaki Craig Oliver Beston'ın kalbinin 11 yıl önce nakledilmesiyle yaşama tutundu. Oliver'ın resmini bir kalp içerisinde vücuduna dövme yaptıran Tayfun Erdem, 10 yıl sonra acılı aileyi ülkelerinde ziyaret etti.

Kalp rahatsızlığı bulunan Tayfun Erdem, 2006 yılında, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayatta kalması için nakil olması gereken Tayfun Erdem'e, sağlık durumunun kötüleştiği, sayılı günlerinın kaldığı sırada, kendisini hayata bağlayacak olan haber Bodrum'dan geldi. Ailesiyle İngiltere'den tatile gelen Craig Oliver Beston, beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi. Beyin ölümü gerçekleşince, ailesi Oliver'ın organlarını bağışladı.



Oliver'ın kalbi, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla, Erdem'e nakledildi. Nakil sonrası yeni bir yaşama ve çalışmaya başlayan Tayfun Erdem, Oliver'ı hiç unutamadı. Ailesine ulaşmak için yıllarca uğraştı, Facebook üzerinden bağlantı kurup, bunu başardı. Onlarla sohbet etti, oğullarının kalbinin kendisine attığını söyledi. Tayfun Erdem, dövme sanatçısı arkadaşı Taşkın Gümüşoğlu'ndan, Oliver'ın resmini dövme olarak vücuduna yapmasını istedi. Avuç içindeki kalpte Oliver'ın resminin olduğu dövme, Tayfun Erdem'in vücuduna işlendi.



AİLEYİ ZİYARET ETTİ



Naklin yapıldığı 17 Ekim 2006 tarihini ikinci hayatının başlangıcı olarak kabul eden Tayfun Erdem, Oliver'ın annesi Julie Beston ile babası Bob Beston'u geçen yıl İngiltere'de ziyaret etti. Duygu dolu anlar yaşadı, kendisine yeni bir hayat bağışlayan aileyle İngiltere'de dolaştı. Oliver'ın mezarını da ziyaret etti. Oliver'ın ailesi de İzmir'e gelip çocukları gibi sevdikleri, onda kendi evlatlarının kalbini buldukları Tayfun Erdem'i ziyaret etti.





İNGİLTERE'DE ORGAN GÖNÜLLÜSÜ OLUYOR



Oliver'ın annesi Julie Beston ile babası Bob Beston, en son bir hafta önce İzmir'e bir kez daha geldi. Burada Sığacık, Çandarlı, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı gezen aile, ayrıca Efes Antik Kenti'ni de ziyaret etti. Oğullarının ölümünden sonra organlarını bağışlayan aile, ülkelerinde de bu konuda birçok dergi ve gazeteye röportaj verdi. Organ bağışının artması için yürütülen çalışmalarda aktif olarak görev aldı. Bu çalışmalar için ailenin yardım istediği Tayfun Erdem de, bu talebi geri çevirmedi.



Tayfun Erdem şimdi, oğulların kalbini taşıdığı Beston ailesi için İngiltere'ye gidecek. Nakilden sonra yaşadıklarını, ikinci ailesi olan Oliver'ın anne ve babasıyla ilişkilerini burada gerek toplantılarda gerekse de basın mensuplarıyla buluşmalarda anlatacak olan Tayfun Erdem, "Benim için büyük onur olacak. Türk olarak İngiltere'de farkındalık yaratmak çok güzel. Ailenin teklifini hemen kabul ettim. Orada birlikte tatil planlarımız var. Ancak sadece tatil değil, organ bağışı için de önemli çalışmalarımız olacak" dedi.