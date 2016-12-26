Bir söz üzerine 84 kilo verdi

Babası için MR randevusu almaya giden 170 kiloluk Battal Murat Öztürk, bu kiloyla cihaza giremezsiniz yanıtını alınca zayıflamaya karar verdi

İzmir'de mühendislik yapan Battal Murat Öztürk, babası için MR filmi randevusu almak için hastaneye gitti. Hastane çalışanı ise MR'ı çekilecek olan kişiyi Battal Murat Öztürk sanınca 'bu kilo ile MR cihazına giremezsiniz' yanıtını verdi. 170 kilo ağırlığında olan Öztürk, bu sözü duyduktan sonra zayıflamayı kafaya koydu.



Zayıflamak için diyetisyene giden Öztürk, sadece diyet yaparak 1 yılda 86 kiloya kadar düştü.



Babasının hayatını kaybettiğini belirten Öztürk, sadece kendisinin değil annesi, kız ve erkek kardeşinin yanı sıra, iş arkadaşlarının da kendisi ile birlikte zayıfladıklarını anlattı.







Birgün kilonun yan etkilerini göreceğini bildiğini anlatan Öztürk, ancak bir türlü diyete başlayamadığını söyledi. Babasına randevu almaya gittiğinde 130 kilo ve üstü kişilerin cihaza giremediğini öğrendiğini belirten Öztürk, bir tanıdığı ve babasının hayatını kaybetmesi sonrası kilo vermeye karar verdiğini söyledi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Öztürk'ün diyetisyeni Aslı Kınsız ise Öztürk'ün kendisine geldiğinde bu kadar kilo vereceğine inanmadığını anlattı. Öztürk'ün kilo vermeye başladıkça mutlu olduğunu belirten Kınsız, her hafta yenilediği listeye Öztürk'ün harfiyen uyduğunu söyledi. Öztürk'e sakıncalı olur diye spor yaptırmadığını da belirten Kınsız, Öztürk'ün annesi ve kız kardeşinin de desteklerinin büyük olduğunu söyledi.