Birgi'de aynı gecede 10 işyeri soyuldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinin tarihi ve turistik mahallesi Birgi'deki hediyelik eşya ve doğal gıda ürünleri satan toplam 10 işyerinden aynı gece hırsızlık yapıldı. Jandarma, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı

Birgi Mahallesi'ndeki, mahalle ile aynı adı taşıyan mezarlığın yanında bulunan, erişteden patatese kadar pek çok doğal ürün ile tülbentten ve şaldan tespihe kadar çok sayıda hediyelik eşyanın satıldığı 10 işyerinden hırsızlık yapıldı. Hırsızlık, sabah mezarlık görevlilerinin işyerlerinin kapı kilitlerinin demir makası ile kesildiğini farkedip, jandarmaya haber vermeleri üzerine ortaya çıktı.



Hırsızların, dükkanlarda satılan pek çok ürün ile iki motorlu testerenin yanı sıra, bir işyeri sahibinin montunu çaldıkları belirlendi. İşyeri sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, iki kişi oldukları sanılan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.