Borcu olan genç bunalıma girip kendini astı!

İzmir'de 17 yaşındaki genç, iddiaya göre borcu olduğu için bunalıma girdi ve intihar etti

Olay İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre polis lojmanlarında annesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Caner Taşpınar, evde kimse olmadığı sırada kendisini odasında asarak intihar etti.



Eve gelen anne, oğlunu odasında asılı halde buldu. Anne durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Caner Taşpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha 17 yaşında olan gencin cesedi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.



Taşpınar'ın borcunun olduğu ve bu yüzden de bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.