Bornova Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz soğan

Bornova Belediyesi zam rekortmeni “Kuru Soğan” derdine de derman oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşların alışverişlerini özgürce ve ücretsiz olarak yapmalarına imkan sağlayan Dost Market’te ücretsiz soğan dağıtıldı

Bornova Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşların alışverişlerini özgürce ve ücretsiz olarak yapmalarına imkan sağladığı Dost Market, “Kuru Soğan” derdine de derman oldu. Mutfağımızın temel ihtiyaç maddesi kuru soğan zam rekortmeni olurken, Bornova’daki dar gelirli vatandaşların imdadına Bornova Belediyesi yetişti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 2.3 TL olan fiyatı 2018’in aynı döneminde 7 TL’ye kadar çıkan soğan Dost Market üyesi ailelere ücretsiz olarak dağıtıldı. İkişer kilo olarak dağıtılan soğanlar Dost Market üyelerinin alışveriş kredilerinden de düşmedi.

Bornova tek bir kişi bile yatağına aç girmemeli

Dost Market’e soğan almaya gelen vatandaşlar Bornova Belediyesi’ne Başkan Olgun Atila’ya teşekkür ederken, mutfaklarına bir süredir soğan girmediğini ifade etti. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da “Menemenler soğansız mı kalsın!” diyerek, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Sosyal Belediyeciliğin gereğini yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Atila, “Bizler komşusu açken tok yatamayan bir toplumun bireyleriyiz. Bu anlamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmayı bir görev sayıyoruz. Amacımız Bornova’da tek bir kişinin bile yatağına aç girmemesi” diye konuştu.

4 şubede 5 bin aileye destek

İhtiyaç sahibi vatandaşların gıdadan temizliğe, giyimden kırtasiyeye temel gereksinimlerini, diledikleri şekilde karşılayabilmelerine destek olabilmek için 2014 yılında ilk şubesini Bornova Merkez’de açan Dost Market, 4 yılda Dört Şube’ye ulaştı. Daha fazla ihtiyaç sahibine destek olmak ve bu ihtiyaç sahiplerin alışverişlerini daha kolay yapabilmeleri için Merkez’in ardından Altındağ, Doğanlar ve Çamdibi Şubeleri açıldı. 5 bini aşkın ailenin yararlandığı Dost Market sisteminde; vatandaşlar, kartlarına yapılan yüklemeler oranında ücretsiz alışveriş yapıyor. Dost Market’e gelme imkanı olmayan engelli, yaşlı ve hastaların ihtiyaçları ise istekleri doğrultusunda hazırlanarak evlerine teslim ediliyor. Hayırseverlerin bağışlarını Türk Kızılayı Bornova Şubesi aracılığı ile yapıyor.