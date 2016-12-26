Bornova'da 2016'da 2 spor salonu açıldı

Bornova Belediyesi, 2016 yılında 257 milyon liralık bütçesiyle hem fiziki hem de sosyal alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirdi

Fiziki yatırımların yanısıra kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal projelerin öne çıktığı 2016 yılında Bornova Stadyumu ve Atatürk Spor Kompleksi İzmir takımlarına ev sahipliği yapmaya başladı. İhtiyaç sahiplerinin ücretsiz alışveriş yaptığı Dost Market ve down sendromlu gençler için açılan +1Down Cafe'den sonra Diyet Kafe de dezavantajlı grupların yardımına koştu. Yaşlılara özel olarak tasarlanan Çınar Kafe'nin de yapımına başlandı. Açılan yeni yollar ve asfalt çalışmalarıyla ulaşımdaki konfor artarken, binlerce Bornovalı BELGEM, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Genç Kafişler, hobi ve beceri edindirme kurslarında eğitim gördü. Bornova Belediyesi Dost Bilim Evi Projesi'nin de hazırlıklarını başlattı. Fiziki ve sosyal yatırımlarla insan odaklı belediyeciliğin gereklerini yerine getirilirken, kültür alanında da her kesimden insana hitap edecek etkinlikler yapıldı.



