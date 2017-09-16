Bornova'da canlı destek uygulaması

Bornova Belediyesi, web sitesinde (www.bornova.bel.tr) canlı destek uygulamasını başlattı. Meclis kararlarından, kitap sorgulamaya, online vergi borcu ödemeden nöbetçi eczane bilgilerini edinmeye kadar pek çok hizmeti web sitesi üzerinden alabilen Bornovalılar, artık canlı destek butonuna basıp hiçbir prosedüre takılmadan talep, şikayet ve önerilerini iletebilecek

Kolay erişilebilir yerel yönetim olma anlayışıyla başta sosyal medya olmak üzere farklı platformlarda Bornovalıların talep, şikayet ve önerilerini hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletmesini sağlayan Bornova Belediyesi, canlı destek uygulamasını da başlattı. Kurumsal web sitesinin ana sayfasının sol üst köşesinde yer alan menüden 'canlı destek' butonuna tıklayan kullanıcılar, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında operatör ile anlık olarak iletişime geçebiliyor. Vatandaşlar, talep öneri ve şikayetlerini bu kanalla Bornova Belediyesi'ne iletebildikleri gibi bilgi sahibi olmak istedikleri konularda uzman personelden destek de alabiliyor. Canlı destek uygulaması prosedürleri ortadan kaldırarak vatandaşlara zaman kazandırıyor.



Vatandaşlar, Bornova Belediyesi'ne pek çok farklı kanaldan rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Büyükpark içindeki ana hizmet binasında, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından istedikleri birimlere yönlendirilen ve her türlü belediye hizmetiyle ilgili istekleri kayda alınan vatandaşlar, sosyal medyanın sunduğu imkanları da sonuna kadar kullanabiliyor.



Ortak akıl



Ortak akıl ilkesi çerçevesinde, hizmet ve projelerin belirlenmesinde vatandaşların isteklerine öncelik veren Bornova Belediyesi, sosyal medyayı bu çerçevede etkin bir şekilde kullanıyor. Vatandaşlar facebook, twitter, instagram ve whatsapp hattı üzerinden ulaşarak şikayetlerini prosedüre takılmadan ilgili birime iletip, sonuç alıyor. Sosyal medya aracılığı ile duyurular ve bilgilendirilmeler de yapılıyor.

Bornova Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarının yanısıra, Başkan Olgun Atila'nın kişisel sosyal medya hesapları da vatandaşlarla daha çok etkileşime geçilmesini sağlıyor.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Belediye'nin herkes için daha ulaşılabilir olması amacıyla çalıştıklarını belirterek, "Sosyal medya hem bizim vatandaşlarımıza hem de vatandaşlarımızın Bornova Belediyesi'ne en kısa yoldan ulaşmasını sağlıyor. Ortak akıl ilkesinin uygulanmasında en etkili yollardan biri olarak çalışmalarımıza yön veriyor. Amacımız vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak" dedi.



Bornova Belediyesi Sosyal Medya Hesapları:

Facebook.com/bornovabld

Twitter.com/bornovabld

Instagram.com/bornovabld

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila Sosyal Medya Hesapları:

Facebook.com/olgunatila1

Twitter.com/olgunatila

Instagram.com/olgunatila