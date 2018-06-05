Bornova'da daha temiz bir dünya için bir araya geldiler

5 Haziran Dünya Çevre Günü Bornova Büyükpark içinde düzenlenen şenlikle kutlandı. Çevre Kuruluşları, meslek odaları, dernekler ve Greenpeace'in de stant açtığı etkinlikte, çevrenin önemini anlatan atölye çalışmaları da yer aldı. Ayrıca Bornova Belediyesi'nin Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlediği yarışmalara katılanlara ödülleri Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle dağıtıldı

Bornova Belediyesi , çevre koruma bilincini geliştirmek ve daha temiz bir kent oluşturmak amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü düzenlediği şenlikle kutladı. Büyükpark içinde yapılan etkinliklerde Yeşil Düşünce Derneği, Ege Orman Vakfı ve Greenpeace'in de aralarında bulunduğu özel okullar ile çevreci kuruluşların ve meslek odalarının yer aldığı 20 stant açıldı. Özellikle çocuklara yönelik olarak düzenlenen atölye çalışmaları büyük ilgi gördü. Organizasyona katılan vatandaşlara çeşitli anketler uygulanarak, çevrenin korunması için yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Stantları gezen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, çevre konusunda duyarlılık mesajı verdi.

Çevre Yarışmalarının sonuçları açıklandı

Şenlik kapsamında Bornova Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel olarak düzenlenen yarışmalarında sonuçları açıklandı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi içinde gerçekleşen organizasyonda ilçede bulunan okullar arasında düzenlenen 'Mutlu Atıklar Proje Yarşması', 'Enerji Verimliliği Temalı Resim Yarışması' ve 'Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarşması' nın hediyeleri dağıtılırken, 'Güzel Balkon, Güzel Bahçe', yarışmasında da dereceye girenlere ödülleri verildi.

2 farklı kategoride her yıl düzenlenen 'Güzel Balkon ve Güzel Bahçe' yarışmasında da dereceye girenler de törende ödüllerini aldı. Güzel Balkon Kategorisinde Gürcan Külahçı birinci, Naime Şişman ikinci, Merve Erçeri de üçüncülük ödülünü aldı. Güzel Bahçe kategorisinde ise Erol Baysın birinci oldu. Hatica Kabaoğlu ikincilik alırken Mert Onur Uzar ise üçüncülüğe hak kazandı.

Ayıca törende Çamdibi Kadın Dayanışma Merkezi Tiyatro Topluluğu'nun çevrenin korunmasına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla hazırladığı dans gösterisi de beğeni topladı.