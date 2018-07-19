Bornova'da günde 376 km süpürülüyor

Bornova Belediyesi, daha temiz bir Bornova hedefiyle tüm imkanlarını kullanıyor. Toplam 450 personelle verilen temizlik hizmetleri kapsamında yılda 168 bin ton evsel atık toplanıyor. Yaz aylarında koku ve sinek oluşumunu önlemek için konteynerler özel dezenfektan ilaçlarla temizleniyor. Bornova Belediyesi, ev ve işyeri tadilatları nedeniyle ortaya çıkan molozları da belirli bir ücret karşılığında topluyor

Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda günlük yaşamlarını sürdürmesini sağlamak içinçalışıyor. Toplam 6500 çöp konteynerininin bulunduğu ilçede 34'ü gündüz, 6'sı gece olmak üzere 40 ekip günde ortalama 460 ton çöp topluyor. Sayısı 34'e ulaşan çöp kamyonlarıyla toplanan evsel atıkların miktarı yıllık 168 bin tonu buluyor. Çöp toplama hizmetinin eksiksiz yürütülmesine büyük bir özen gösterilirken, sokakların temizliği de 166 süpürgeci ile sağlanıyor. Bu süpürgeciler her gün yaklaşık 376 kilometre yolu temizliyor. İnsan ve trafik yoğunluğunun arttığı noktalarda çalışan 10 mobil süpürge aracıyla sokak temizliği daha hızlı ve verimli hale getiriliyor. Mobil süpürge araçlarıyla her gün ortalama 250 kilometre yol temizleniyor.

En güzel temizlik, hiç kirletmemek

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, temizliğe verdikleri önemi bu alanda yaptıkları yatırımlar ve aldıkları teknik araçlarla ortaya koyduklarını belirterek, 'Bir yandan da Bahar Temizliği kampanyasıyla en güzel temizliğin kirletmemek olduğunu vatandaşlarımızla birlikte sokaklarımızı temizleyerek herkese gösterdik' dedi.

Başkan Atila, en iyi temizlik hizmetini vermek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.