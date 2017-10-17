Bornova'da silahlı saldırı: Evinden çıktığı sırada...

İzmir Bornova'da bir kişi evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Olay Bornova'nın Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece saat 02.00 sıralarında 32 yaşındaki Kadri Güneri bilinmeyen bir sebeple dışarıya çıktı. Güneri'nin dışarıya çıkması ile ona yaklaşan bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateşle Güneri başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, sesleri duyanlar da olayı polise ve sağlık ekibine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Güneri'yi hemen hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden Güneri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye başladı.