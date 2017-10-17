Bornova'da silahlı saldırı: Evinden çıktığı sırada...

İzmir Bornova'da bir kişi evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Bornova'da silahlı saldırı: Evinden çıktığı sırada...

Olay Bornova'nın Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece saat 02.00 sıralarında 32 yaşındaki Kadri Güneri bilinmeyen bir sebeple dışarıya çıktı. Güneri'nin dışarıya çıkması ile ona yaklaşan bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateşle Güneri başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, sesleri duyanlar da olayı polise ve sağlık ekibine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Güneri'yi hemen hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden Güneri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye başladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #silahlı saldırı
Önceki Haber
Son 24 saatte 4 şehit!
Sonraki Haber
İzmir'de küfür tartışması ölümle bitti!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.