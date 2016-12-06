Bornova Kent  Konseyi'nde  yeni dönem 

Bornova Kent Konyesi'nde Prof. Dr. Ayşen Aytenkaya'nın Başkan seçildiği genel kurulun ardından, Kadın ve Gençlik meclisi başkanları da belirlendi. Raziye Sarı Saltık; Kadın Meclisi, Hüseyin Ozan Altın ise Gençlik Meclisi Başkanı oldu. Öte yandan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Pamuk da Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevine seçildi

Bornova Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi seçimleri Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nde yapıldı. Ege Üniversitesi'nden Raziye Sarı Saltık; Kadın Meclisi, Yaşar Üniversitesi'nde hem İngilizce İşletme hem de Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Hüseyin Ozan Altın ise Gençlik Meclisi Başkanı oldu. Öte yandan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Pamuk da Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevine seçildi.

Kent Kenseyi'nin başarılı işler yaptığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Bornova Kent Konseyi'nin yaptığı çalışma ve öneriler bize her zaman ışık tuttu. Önceki dönem Kent Konseyi'nin kadın ve gençlik meclisleri ile başarılı işler gerçekleştirdik. Herkes Bornova için, Bornovamızın daha iyi olması için çalıştı. Şimdi yeni dönem başlıyor. Başkan ve yeni yönetime başarılar diliyorum. Getirecekleri öneri ve projelerle bize önemli katkılar yapacaklar" diye konuştu. Bornova Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Aytenkaya da kent için projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.



