Bostanlı sahilinde ceset bulundu

İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde, Bostanlı sahili açıklarında erkek cesedi bulundu. Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı

Bostanlı sahilinde ceset bulundu

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Bostanlı sahili açıklarında meydana geldi. Sahilde balık tutan vatandaşlar deniz yüzeyinde 60 yaşlarında bir erkeğin hareketsiz yattığını görünce durumu deniz polisine bildirdi. İhbar üzerine gelen deniz polisi, su yüzeyindeki kişiyi bota alarak Bostanlı İskelesi’ne çıkardı. Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan cesedin üzerinde darp ya da yara izine rastlanmadı. Boğularak öldüğü tahmin edilen ceset, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ceset
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