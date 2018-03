İzmir 2’nci Uluslararası 11’inci İleri Yaş Sempozyumu ‘Sosyal Dışlanma ve Yaşlılık’ teması ile Tarihi Havagazı Fabrikası'nda başladı. Dünyada yaşlı nüfusun arttığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, ‘10 yaşındaki çocuklar kanserden ölüyor. Böyle giderse yaşlı bulamayacağız’ dedi

Ali Budak- İzmir Valiliği himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen ‘2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu’ Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde başladı. ‘Sosyal Dışlanma ve Yaşlılık’ konusunun ele alındığı sempozyuma İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, İzmir Vali Yardımcısı Sultan Doğru, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu yanı sıra ünlü sanatçı Nurhan Damcıoğlu da katıldı.





Sosyal dışlanma sorunu çözülmeli



Sempozyumun açılış konuşmasında her yıl ileri yaş sempozyumunun daha canlı ve enerji dolu olduğunu söyleyen Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu, ‘Sosyal dışlanma yaşlılar için çok önemli bir sorun. LGBT, azınlıklar, göçmenler toplumda daha fazla dışlanıyor. Biz bu sempozyumda sorunların neler olduğunu, bu sorunların nasıl çözüleceğini konuşacağız. Toplumun yaşlılık dönemine hazırlanması lazım. Çocukluktan itibaren sürece yatırım yapması lazım. Eğitim, sağlık, ekonomik anlamda ne kadar donanımlı yaşlılığa girerse o kadar sağlam bir süreç geçiyor. Toplumda kuşaklar arası iletişim de çok değerli. Yaşlıların dışlanmaması için aslında sosyal dışlanma genel bir sorun. Toplumun sosyal dışlanmayı erken bir dönemde çözmesi ve sonlandırması gerekiyor’ şeklinde konuştu.





Yaşlı bulamayacağız



Dünyada her dönemde önemli konuların ve sorunların tartışıldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, ise şöyle konuştu: Son yıllarda dünyadaki en büyük sorun ise gıda ve çevre sorunu oldu. Dünyada artan bir nüfus ve büyük bir çevre sorunu var. Tüm dünya kirleniyor. Kirlenmez dediğimiz okyanuslar bile kirleniyor. İnsanlarla birlikte atıklar da çoğaldı. Dünyada sürekli olarak artan bir yaşlı nüfus var. Böyle giderse ileride yaşlı olmama sorunu yaşayacağız. Çünkü özellikle çevre sorunlarının da etkili olduğu kanser artıyor. 10 yaşındaki çocuklar kanserden hayatını kaybediyor. Böyle giderse ileride yaşlı bulamayacağız.





Yaşlılar kendilerini işe yaramaz hissetmemeli



Yaşlıların kendini işe yaramaz hissetmemesi gerektiğine vurgu yapan Aydoğan, ‘İzmir olarak yaşlılarımızla ilgili birçok programımız var. Yaşlı bakım programlarımız, merkezlerimiz kampuslarımız var. Köydeki bir yaşlımız koyun ile kuzu ile doğa ile bir uğraşta iken kentteki yaşlılarımız için de kültür-sanat, bilgi geliştirme, el sanatları atölyeleri var. Herkes neye yatkınsa onu yapacak. Müzik, tiyatro bunlara gidecek. Bunları gitmelerini sağlamak da bizim işimiz. Artık hedefimiz yaşlı nüfusumuzu bazı üretim aşamalarına kanalize etmek ve bunu ilerleterek geliştirmelerini sağlamak. Bunu İzmir’de yapmak daha kolay. Çünkü çok sayıda üniversite ve tesis var. Yani her şey İzmir’de var. Sadece devletin yaptığı kurumlar yetmiyor. Eski kültürü canlandırmak, yaşlılarımıza değer vermek gerekiyor. Bakım evleri huzur evleri bizim kültürümüzde olmayan işler. Bu toplantıda bilgiler paylaşılacak. Gelecek yıl yine toplanırsak bir yıllık çalışmanın bize neler kattığını göreceğiz’ şeklinde konuştu.





İzmir’in yaşlı nüfusu çok yüksek



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay ise en fazla yaşlı nüfusun yaşadığı bir şehirde yaşadıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: İl müdürlüğü olarak İzmir’de yaşlılarımıza yönelik ciddi faaliyetler yürütüyoruz. 8 tane bize bağlı, 44 özel teşebbüsler tarafından işletilen ve 3 tane özel kamu kurumları tarafından işletilen yaşlılara yönelik bakım hizmeti veren huzurevlerimiz var. Bu alanlar ise yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli. Bunların büyük bölümünde ise sosyal dışlanmaya maruz kalmış birinci derecede sosyal hayatın içinde olmayan yaşlılar hizmet alıyor. Yaşlılara yönelik olan hizmetlerimizi çeşitlendirmeye ve özelleştirmeye de büyük önem veriyoruz. Temel çalışmalarımızın içerisinde yaşlımızı bulunduğu sosyal çevreden ayırmadan, geçmiş bağlarından koparmadan, bulunduğu çevre içerisinde yaşamını devam ettirebilmesini sağlıyoruz. En fazla yaşlı nüfusun yaşadığı bir şehirde yaşıyoruz. İşimiz çok kolay değil. Bu hizmetleri yaparken de diğer kamu kurum ve kuruluşlarla da ciddi şekilde iş birliğine ihtiyacımız var. O nedenle böyle ortak bir platformda bu konunun ele alınmasını çok önemsiyoruz.



‘Kıyıda kalmış çaresizlik yaşayan yaşlılardan bahsedeceğiz’ diyen İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, ‘Sosyal Dışlanma ve Yaşlılık konusu çok önemli bir konu. Bu sosyal dışlanma en çok fakirlikten, eğimsizlikten ya da sosyal bir alt gruba ait olmaktan dolayı hakim sosyal silsilenin yararlarına faydalı olmalarına ifade ediyor. Her yönüyle bu konu sempozyumda ele alınacak. Neler yapılacağı konuşulacak. Bu sempozyumdan sonra sokaklarda dolaşırken çok daha dikkatli olacağız’ ifadelerini kullandı.