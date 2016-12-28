Bu mağazada para geçmiyor!

Bornova Belediyesinin dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirdiği Giysi Bankası’ndan son 2.5 yılda 13 bin 300 aile yararlandı. Altındağ ve Doğanlar’da hizmet veren mağazalardan 182 bin 26 parça kıyafet dağıtımı yapıldı

Bornova Belediyesi’nin vatandaşların yapacakları iyiliklere aracılık etmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalardan biri olan Giysi Bankası ihtiyaç sahibi ailelerin kıyafet ihtiyacını karşılıyor. Doğanlar ve Altındağ mahallelerinde yer alan iki mağazadan son 2.5 yılda 13 bin 300 aile yararlandı. Vatandaşlardan gelen yeni ya da ikinci el kıyafet bağışları ile hizmet veren mağazalarda günlük kıyafetlerden gelinlik ve damatlığa kadar herşey bulunabiliyor. Giyim mağazaları gibi rafları düzenlenen ve hafta içi her gün kapılarını açan Giysi Bankası’ndan 2.5 yıl içinde 182 bin 26 parça kıyafet dağıtımı gerçekleşti.



Vatandaşlardan gelen bağışlarla çalışan mağazalarda 2. el kıyafetlerin tamamı yıkanarak ütülendikten sonra askı ve raflarda sergileniyor. Böylelikle vatandaşlar istedikleri bedenleri rahatlıkla bularak eşyalar arasında seçim yapma şansı da buluyor. Bornova Belediyesi Giysi Bankası’na bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar Belediye’ye ya da Bornova’da 5 ayrı noktada bulunan paylaşım noktalarına kıyafetleri bırakabiliyor.



Paylaşım Noktaları



Bornovalıların kullanılabilir nitelikteki ikinci el ya da yeni giysi, oyuncak ve kitaplarını ihtiyacı olanlarla paylaşabilmesi amacıyla 2014 yılında 5 merkezi noktaya yerleştirilen paylaşım noktalarından gelen kıyafetler giysi bankası aracılığı ile dağıtılıyor. Paylaşım noktaları; Çamdibi Pazaryeri, Bornova Cumhuriyet Meydanı, Küçükpark, Forum Bornova ve Belediye Hizmet Binası bahçesinde bulunuyor.



Paylaşarak mutlulukları arttırıyoruz



İhtiyaç sahibi aileler için bir çok proje ürettiklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “İlçemizde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerimiz Dost Market’ten kartlarına her ay yüklenen kredi ile alışveriş yapabiliyor. Bu market içinde gıdadan temizliğe hatta ayakkabıdan kıyafete kadar pek çok ürün bulunuyor. Fakat burada kendilerine göre kıyafet bulamayan veya kredilerini kıyafette harcamak istemeyen vatandaşlarımız giysi bankasına kayıt yaptırarak buradan yararlanabiliyor. Biz ‘Bornova Bizim Evimiz’ diyoruz. Evimiz olan Bornova’da da mutlulukları paylaşarak arttırıyoruz, problemleri de birlikte çözüyoruz” dedi.



